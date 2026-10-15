Grupo Televisa ganó cerca de MXN$2,074 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tras dos jornadas al alza tras anunciar la compra de AT&T México junto con Fintech Holding, de David Martínez. Analistas ven oportunidades para competir en telefonía móvil, pero advierten sobre la deuda y la rentabilidad del negocio.

Las acciones de la televisora mexicana avanzaron MXN$8.13 a MXN$8.95 por unidad, un incremento de 10% con dos jornadas consecutivas al alza en la BMV. Este nivel representó un incrementó de MXN$2,074 millones su valor de mercado.

El movimiento ocurrió después de que la compañía informó el 13 de octubre que acordó comprar la empresa de telecomunicaciones por u$s2,000 millones, en una operación que aún requiere ajustes y aprobaciones regulatorias.

El mercado recibió favorablemente el anuncio, mientras analistas destacaron el potencial de la operación para fortalecer la estrategia de telecomunicaciones de Televisa y ampliar su participación en el negocio de telefonía móvil. Sin embargo, también señalaron riesgos asociados con la carga financiera de AT&T México, sus necesidades de inversión y la presión competitiva del sector.

“Consideramos positivos los términos acordados así como la convergencia de servicios que tendrá Televisa”, dijo Alik García, subdirector de Análisis Bursátil en Valmex.

El incremento de MXN$2,074 millones en el valor de mercado de la compañía fue reportado por El Cronista.

Televisa busca competir con América Móvil y Totalplay

La adquisición de AT&T México permitiría a Grupo Televisa ampliar su presencia en telecomunicaciones y complementar los servicios fijos que ofrece mediante Izzi con una participación relevante en telefonía móvil.

Banorte coincidió en que la operación podría resultar favorable en el largo plazo, aunque advirtió que el mercado mantendrá cautela ante los retos de ejecución, el cambio de administración y la necesidad de mejorar la rentabilidad del negocio.

“Lo más relevante para Televisa es el fortalecimiento de su estrategia de telecomunicaciones, ya que pasaría de ofrecer principalmente servicios fijos a través de Izzi a tener una participación relevante en telefonía móvil”, señalaron los estrategas del grupo financiero en una nota.

La integración de servicios también podría abrir oportunidades para que Izzi desarrolle una oferta cuádruple play y compita con operadores como América Móvil, de Carlos Slim, y Totalplay, de Ricardo Salinas Pliego.

Previamente, Brian Rodríguez, analista de Monex, dijo a El Cronista que Izzi tiene una oportunidad para ofrecer este tipo de paquetes y reducir su dependencia del negocio de televisión fija.

Deuda de AT&T México representa un riesgo para Televisa

Pese al potencial estratégico, Valmex advirtió sobre la elevada carga financiera de AT&T México y el impacto que podría tener la absorción del 100% de su deuda sobre la rentabilidad y la capacidad de inversión del negocio.

La firma de análisis recordó que AT&T México registró una pérdida de MXN$1,434 millones en 2025. De acuerdo con García, los resultados negativos podrían prolongarse ante las obligaciones financieras y las necesidades de inversión que enfrenta la compañía.

Entre los factores de riesgo también figuran los requerimientos de inversión de capital (Capex), la presión competitiva de los operadores existentes y de nuevos participantes, así como un bajo nivel de ingreso promedio por usuario (ARPU).

A estos desafíos se suma el posible impacto de la implementación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, un factor que, de acuerdo con el análisis de Valmex, podría incidir en el desempeño del sector.

Analistas ven potencial para las acciones de Televisa

El avance reciente de las acciones de Grupo Televisa ocurre mientras el consenso de analistas recopilado por Bloomberg mantiene un precio objetivo de MXN$14.04 por unidad.

Frente al precio de MXN$8.95 registrado en la referencia utilizada para este análisis, ese objetivo implica un potencial de apreciación cercano a 57%.

De los cinco analistas que dan seguimiento a la compañía, uno recomienda comprar las acciones y cuatro mantenerlas, de acuerdo con los datos citados de Bloomberg.