las operaciones vinculadas con al Mundial registraron una pérdida operativa de MXN$410.6 millones durante el tercer trimestre, de acuerdo con el reporte financiero.

En esta noticia Mundial 2026 presiona resultados operativos de Ollamani

Ollamani, controladora del Club América, registró un crecimiento de 33.4% en sus ingresos durante el tercer trimestre de 2026, impulsado por las operaciones relacionadas con el Mundial de Futbol 2026. Sin embargo, los costos y gastos asociados con el torneo comprometieron la rentabilidad de la compañía, que pasó de reportar una utilidad operativa a una pérdida durante el periodo.

Los ingresos de la también emisora de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ascendieron a MXN$2,305.1 millones entre julio y septiembre de 2026, frente a los MXN$1,728.1 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con su reporte financiero.

El Mundial de Futbol 2026 aportó MXN$287.8 millones a los ingresos de la compañía, equivalentes a 12.5% del total. Estos recursos provinieron principalmente del arrendamiento del Estadio Banorte para la celebración de partidos oficiales del torneo, así como de servicios de hospitalidad, alimentos y bebidas, estacionamiento y transporte, además de la comercialización de patrocinios y la producción y operación de eventos relacionados con la ciudad anfitriona.

No obstante, las operaciones vinculadas con al Mundial registraron una pérdida operativa de MXN$410.6 millones durante el tercer trimestre, resultado de costos por MXN$103.6 millones y gastos por MXN$594.8 millones.

Con ello, el negocio mundialista acumuló una pérdida operativa de MXN$967.8 millones al cierre de septiembre, frente a ingresos por MXN$1,709.7 millones, costos por MXN$1,900 millones y gastos por MXN$777.5 millones.

El impacto del Mundial también se reflejó en el desempeño del segmento de Futbol, que incluye las operaciones del Club América y otros negocios relacionados con espectáculos deportivos. En conjunto, esta división registró una pérdida operativa de MXN$337.5 millones de pesos, frente a una utilidad de MXN$149.4 millones en el tercer trimestre de 2025.

Mundial 2026 presiona resultados operativos de Ollamani

El efecto de los gastos mundialistas llevó a Ollamani a registrar una pérdida de operación consolidada de MXN$357 millones de pesos durante el tercer trimestre de 2026, en contraste con la utilidad de MXN$29.5 millones reportada un año antes, de acuerdo con el reporte financiero.

La compañía también mostró una pérdida neta de la parte controladora de MXN$177.7 millones, frente a una utilidad de MN$36.7 millones en el tercer trimestre de 2025.

El desempeño de los otros negocios de Ollamani mostró resultados mixtos. El segmento de Juegos, que opera 17 establecimientos PlayCity en México, registró ingresos por MX$822 millones, un incremento de 4.1% anual. Sin embargo, su utilidad operativa disminuyó 2.3%, a MXN$145.8 millones.

Por su parte, Editoriales y Distribuidoras reportó ingresos por MXN$147.1 millones, un crecimiento de 25.5%, mientras que su utilidad operativa aumentó a MXN$27.2 millones, frente a los MXN$6 millones del mismo periodo de 2025.

Ollamani es propietaria de 51% de Controladora Deportiva Águilas y sus subsidiarias, entre ellas el Club América, como resultado de su alianza estratégica con General Atlantic. El 49% restante corresponde a la participación no controladora, a la que se atribuyó una pérdida neta de MXN$205.7 millones durante el tercer trimestre.