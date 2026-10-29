La emisora de la BMV reportó caída en ingresos, pero un aumento en la utilidad neta de la parte controladora.

Grupo Televisa elevó su rentabilidad operativa durante el tercer trimestre de 2026, pese a la caída de sus ingresos, impulsada por eficiencias y reducciones de costos. Los resultados se conocen semanas después de que acordara, junto con Fintech Holding, adquirir las operaciones de AT&T México por u$s2,000 millones.

De acuerdo con el reporte financiero, publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), los ingresos de Televisa disminuyeron 3.8% interanual, a MXN$14,077.7 millones en el periodo referido.

En contraste, la utilidad del segmento operativo aumentó 5.6%, a MXN$5,996 millones; mientras que el margen se expandió a 42.6%, desde 38.8% un año antes, gracias a las sinergias y eficiencias implementadas por la compañía.

Por su parte, la utilidad neta atribuible a la parte controladora alcanzó MXN$882.7 millones, frente a una pérdida de MXN$1,932.5 millones declarada el tercer trimestre de 2025.

Sky pierde clientes y presiona los ingresos

Al detalle, los ingresos de Televisa fueron lastrados por el negocio satelital, asociado con Sky. El reporte mostró que las ventas disminuyeron 20.5%, a MXN$2,363.9 millones, debido principalmente a la reducción de su base de clientes.

Al cierre de septiembre, Sky registró 2.9 millones de unidades generadoras de ingresos, frente a 4.1 millones un año antes. Durante el trimestre perdió 250,603 unidades, de las cuales 230,986 correspondieron a servicios de video.

Televisa detalló en el documento que registraron una eliminación gradual de los paquetes de suscripción para el Mundial de Fútbol 2026, mismo que abonó a la caída de los ingresos residenciales.

Por su parte, los servicios empresariales crecieron 6.8%, a MXN$1,147.8 millones, impulsados por nuevos proyectos del sector público y privado.

Televisa prepara su entrada a AT&T México

El 13 de octubre, Televisa anunció un acuerdo con Fintech Holdings para adquirir, mediante un consorcio con participaciones iguales, el negocio de AT&T México por u$s2,000 millones.

La transacción está sujeta a autorizaciones regulatorias y se espera que concluya durante el primer trimestre de 2027.

Al 30 de septiembre, la deuda total de Televisa sumó MXN$81,155.8 millones, por debajo de los MXN$85,994.2 millones registrados al cierre de 2025.