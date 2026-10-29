Grupo Televisa elevó su rentabilidad operativa durante el tercer trimestre de 2026, pese a la caída de sus ingresos, impulsada por eficiencias y reducciones de costos. Los resultados se conocen semanas después de que acordara, junto con Fintech Holding, adquirir las operaciones de AT&T México por u$s2,000 millones.
De acuerdo con el reporte financiero, publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), los ingresos de Televisa disminuyeron 3.8% interanual, a MXN$14,077.7 millones en el periodo referido.
En contraste, la utilidad del segmento operativo aumentó 5.6%, a MXN$5,996 millones; mientras que el margen se expandió a 42.6%, desde 38.8% un año antes, gracias a las sinergias y eficiencias implementadas por la compañía.
Por su parte, la utilidad neta atribuible a la parte controladora alcanzó MXN$882.7 millones, frente a una pérdida de MXN$1,932.5 millones declarada el tercer trimestre de 2025.
Sky pierde clientes y presiona los ingresos
Al detalle, los ingresos de Televisa fueron lastrados por el negocio satelital, asociado con Sky. El reporte mostró que las ventas disminuyeron 20.5%, a MXN$2,363.9 millones, debido principalmente a la reducción de su base de clientes.
Al cierre de septiembre, Sky registró 2.9 millones de unidades generadoras de ingresos, frente a 4.1 millones un año antes. Durante el trimestre perdió 250,603 unidades, de las cuales 230,986 correspondieron a servicios de video.
Televisa detalló en el documento que registraron una eliminación gradual de los paquetes de suscripción para el Mundial de Fútbol 2026, mismo que abonó a la caída de los ingresos residenciales.
Por su parte, los servicios empresariales crecieron 6.8%, a MXN$1,147.8 millones, impulsados por nuevos proyectos del sector público y privado.
Televisa prepara su entrada a AT&T México
El 13 de octubre, Televisa anunció un acuerdo con Fintech Holdings para adquirir, mediante un consorcio con participaciones iguales, el negocio de AT&T México por u$s2,000 millones.
La transacción está sujeta a autorizaciones regulatorias y se espera que concluya durante el primer trimestre de 2027.
Al 30 de septiembre, la deuda total de Televisa sumó MXN$81,155.8 millones, por debajo de los MXN$85,994.2 millones registrados al cierre de 2025.