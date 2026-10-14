Los títulos de Televisa escalaban hasta los MXN $8.68 por unidad durante la jornada del 14 de octubre.

Las acciones de Grupo Televisa repuntaron más de 7% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de darse a conocer que la compañía y Fintech Holdings, propiedad de David Martínez, alcanzaron un acuerdo para adquirir AT&T México por u$s 2,000 millones. La operación podría permitir a la televisora ampliar su oferta de servicios y competir con Telcel, del gigante América Móvil de Carlos Slim, y Totalplay, de Ricardo Salinas Pliego.

Los títulos de Televisa escalaron hasta los MXN $8.68 por unidad durante la jornada del 14 de octubre, un incremento de 7.1%, de acuerdo con datos de Bloomberg. Este fue su mejor desempeño diario desde el 21 de septiembre, cuando cerraron con una ganancia de 8.8%.

Tras una serie de versiones que comenzaron en 2025, el 13 de octubre se dio a conocer el acuerdo entre Grupo Televisa y Fintech Holdings para adquirir AT&T México. La operación será financiada mediante efectivo y deuda garantizada, de acuerdo con un documento y tiene que pasar por la autorización del regulador.

Analistas de GBM estimaron que la transacción implica un múltiplo de valor empresa a EBITDA de los últimos 12 meses de aproximadamente 2.3 veces y consideraron que el precio es atractivo.

“La valuación de la operación es atractiva”, mencionaron en un reporte enviado a clientes.

La adquisición también podría generar sinergias que impulsen el valor de mercado de Televisa hasta 60%, según estimaciones de GBM.

“La adquisición marca un punto de inflexión en su tesis de inversión, al establecer un catalizador concreto para impulsar la revaluación de la compañía y posicionarla como la oportunidad de consolidación más asimétrica del sector de telecomunicaciones en México”, explicaron los analistas.

Se espera que la transacción concluya durante el primer trimestre de 2027. Televisa anticipa reconocer la adquisición como una inversión en “asociadas y negocios conjuntos” bajo el método de participación, con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) aplicables.

Televisa en camino a competir con América Móvil y Totalplay

La compra de AT&T México podría modificar la estrategia de telecomunicaciones de Grupo Televisa al permitirle combinar sus servicios de internet fijo y televisión de paga, comercializados principalmente a través de izzi, con una oferta de telefonía móvil.

El objetivo sería avanzar hacia un modelo de cuádruple play, que integra internet fijo, televisión de paga, telefonía fija y telefonía móvil en una misma oferta comercial, de acuerdo con Brian Rodríguez, analista bursátil en Monex. Con ello, Televisa podría ampliar su capacidad para competir con Totalplay, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, y América Móvil, el grupo de telecomunicaciones de Carlos Slim.

De acuerdo con cifras del reporte de Televisa al segundo trimestre de 2026, el negocio de cable representa cerca de 71% de sus ingresos.

En este contexto, Brian Rodríguez señaló que la operación podría permitir a Televisa mejorar su oferta de servicios y fortalecer su posición frente a los competidores del sector.

Aunque la adquisición abre la posibilidad de competir con mayor fuerza frente a América Móvil, el analista advirtió que todavía existen retos relacionados con la rentabilidad, la escalabilidad del negocio, el crecimiento de clientes y las inversiones en infraestructura.

“Puede dar mejor batalla América Móvil, justamente es donde todos esos retos que se presentan con una adquisición de este tamaño, una vez que se hayan logrado consolidar, vamos a ver si tiene la capacidad incluso para ser un muy buen competidor”, dijo el analista de Monex.

La integración de los servicios móviles con la infraestructura de internet y televisión de paga de Televisa también podría generar oportunidades de comercialización cruzada y modificar la percepción del mercado sobre la compañía.

“Esas sinergias que se pueden llegar a ser por todos los frentes, por todos los segmentos de negocio, la comercialización del internet (...) me parece que a Televisa le va a dar ese cambio incluso hasta como de imagen”, dijo a El Cronista.

AT&T México es el segundo operador móvil más grande del país. Al cierre de diciembre, reportó 24.7 millones de suscriptores, ingresos consolidados por MXN $85,400 millones y una utilidad de operación de MXN $1,400 millones, según las cifras proporcionadas para esta nota.

Televisa y David Martínez: los antecedentes de la compra de AT&T

Desde finales de 2025, Grupo Televisa estuvo envuelto en rumores sobre una posible adquisición de AT&T México, luego de que la compañía mencionara ante analistas su intención de explorar nuevas oportunidades de inversión en el sector de telecomunicaciones.

En enero de 2026, distintos accionistas incrementaron sus posiciones en la compañía. BlackRock elevó su participación de 4.8% a 5.3%, mientras que J.P. Morgan la aumentó de 4.2% a 5.5%, de acuerdo con documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Además, los directivos Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega incrementaron sus tenencias hasta 5.35% cada uno, según la información disponible.

En abril, Televisa convocó a una asamblea extraordinaria para proponer un aumento de capital de hasta MXN $7,200 millones, lo que volvió a alimentar las expectativas sobre una posible adquisición en el sector.