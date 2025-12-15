El gobierno municipal de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, anunció una medida extraordinaria que beneficiará a miles de contribuyentes antes del cierre de año. A través del programa “En Neza, Regularízate”, las autoridades locales ofrecen una oportunidad única para que residentes y comerciantes pongan al corriente sus adeudos fiscales bajo condiciones excepcionalmente favorables.

Esta iniciativa del ayuntamiento representa un doble beneficio: por un lado, alivia la presión económica sobre las familias que acumularon deudas durante años; por otro, fortalece la capacidad financiera del municipio para invertir en servicios públicos.

La estrategia busca incentivar la regularización masiva mediante estímulos fiscales que hacen posible lo que para muchos parecía inalcanzable: saldar cuentas pendientes sin que el costo sea prohibitivo.

Borrón y cuenta nueva en Neza: el ayuntamiento elimina deudas de más de seis años en predial, agua y licencias comerciales. Fuente: Shutterstock.

Borrón y cuenta nueva: el municipio mexiquense elimina adeudos de más de 6 años

El gobierno de Nezahualcóyotl tomó una decisión histórica: condonar completamente los adeudos correspondientes al ejercicio fiscal 2019 y todos los años anteriores. Esto significa que cualquier deuda acumulada desde 2018 hacia atrás quedará eliminada del registro municipal, permitiendo a los contribuyentes comenzar con una cuenta limpia.

La condonación del 100% de recargos y multas es quizás el beneficio más significativo del programa. En muchos casos, estos cargos adicionales representan más del doble del adeudo original, convirtiendo deudas manejables en montantes imposibles de cubrir. Al eliminar completamente estos sobrecargos, el ayuntamiento facilita que las familias puedan finalmente regularizarse.

Los tres conceptos fiscales incluidos en esta iniciativa municipal son el impuesto predial (el gravamen sobre propiedades inmobiliarias), los derechos de agua potable (adeudos por servicio de suministro), y los derechos para regularización de licencias de funcionamiento (dirigido a comercios y negocios locales).

El plazo límite establecido por las autoridades municipales es el 16 de diciembre de 2025, lo que deja apenas días para que los contribuyentes de Nezahualcóyotl acudan a realizar sus trámites. Después de esta fecha, los beneficios extraordinarios dejarán de aplicar y las deudas volverán a incluir todos los recargos y multas acumulados.

Últimos días para regularizarse: el trámite es personal, gratuito y se realiza únicamente en la Ventanilla Única Municipal. Fuente: Shutterstock.

Proceso transparente: la Ventanilla Única Municipal centraliza toda la atención

El gobierno municipal de Nezahualcóyotl estableció un sistema centralizado para agilizar los trámites relacionados con el programa de regularización. La Ventanilla Única Municipal es el único punto oficial donde los contribuyentes pueden acceder a estos beneficios, concentrando ahí toda la información y gestión necesaria.

Las autoridades del ayuntamiento enfatizan que el personal está capacitado específicamente para atender las consultas sobre este programa. Los funcionarios municipales pueden revisar el historial de cada contribuyente, calcular los montos exactos a pagar bajo el esquema de condonación, y procesar la regularización en el momento. Este servicio es completamente gratuito y forma parte de las obligaciones del gobierno local.

El gobierno de Nezahualcóyotl emitió una advertencia clara: todos los trámites deben realizarse de manera personal y directa con los empleados municipales. No existe ninguna figura de gestor, intermediario o “coyote” autorizado para tramitar estos beneficios. Cualquier persona que se presente ofreciendo estos servicios está operando de manera irregular y podría estar intentando defraudar a los ciudadanos.

El círculo virtuoso: cómo beneficia a todo Nezahualcóyotl la regularización fiscal

Las autoridades municipales de Nezahualcóyotl explican que el programa “En Neza, Regularízate” es parte de una estrategia más amplia para fortalecer las finanzas públicas locales. Los recursos que ingresen por concepto de regularización se destinarán específicamente a mejorar los servicios que recibe la comunidad.

El gobierno local destaca que cada contribuyente que se regulariza no solo obtiene certeza jurídica sobre su situación fiscal, sino que también contribuye directamente en el desarrollo de su municipio. Los fondos recaudados se traducen en obras de infraestructura, mejoras en los servicios de agua potable, recolección de basura, seguridad pública y programas educativos que benefician a toda la población de Nezahualcóyotl.

El ayuntamiento mexiquense también señala que la regularización masiva permite planificar mejor el presupuesto municipal para 2026. Con una base de contribuyentes más amplia y actualizada, las autoridades locales pueden proyectar con mayor precisión los ingresos disponibles y, consecuentemente, los proyectos que podrán ejecutarse el próximo año.