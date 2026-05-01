El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo que fortalece el poder sancionador de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), dejando en claro que los bancos y entidades financieras ya no podrán escapar de sus obligaciones sin consecuencias reales. La resolución llega en un momento clave para la relación entre instituciones bancarias y sus clientes, y sienta un precedente que afecta directamente la forma en que operan los despachos de cobranza en todo el país. El caso llegó a la Suprema Corte luego de que una entidad financiera impugnara una multa que le había impuesto la CONDUSEF. El motivo de la sanción fue concreto: durante 2023, dicha institución no presentó los reportes mensuales obligatorios sobre quejas relacionadas con los despachos de cobranza que contrata, información que debe registrarse en el sistema conocido como REDECO (Registro de Despachos de Cobranza). La entidad argumentó que las normas no eran suficientemente claras respecto a quiénes debían cumplir con esa obligación ni en qué plazos podía actuar la autoridad. Sin embargo, la Suprema Corte rechazó ese argumento de manera contundente y determinó que el marco legal vigente sí establece con precisión las reglas, las obligaciones y los tiempos. En consecuencia, la multa quedó firme y la CONDUSEF salió fortalecida. A partir de este fallo, las instituciones financieras deben cumplir con tres obligaciones centrales que la Suprema Corte consideró completamente válidas y exigibles: Primero, registrarse en el REDECO sin excepción. Segundo, informar a la CONDUSEF incluso en los períodos en que no contraten ningún despacho de cobranza externo. Tercero, entregar reportes mensuales detallando las quejas recibidas vinculadas a esos despachos. Además, la SCJN precisó que la CONDUSEF cuenta con un plazo máximo de 180 días naturales para emitir y notificar cualquier resolución sancionatoria, contados desde el cierre del periodo de garantía de audiencia. Uno de los aspectos más relevantes de esta resolución es su impacto directo en la vida cotidiana de los deudores. Durante años, los despachos de cobranza operaron con escasa supervisión, lo que derivó en prácticas abusivas como llamadas intimidatorias, amenazas y hostigamiento a familiares. Con este fallo, las entidades financieras saben que, si no reportan correctamente la actividad de sus cobradores externos, enfrentan sanciones económicas reales. Eso implica que tienen un incentivo concreto para vigilar y controlar el comportamiento de quienes contratan para cobrar deudas. En definitiva, la Suprema Corte no solo resolvió un caso técnico: sentó las bases para una relación más equilibrada entre bancos y usuarios, donde el incumplimiento tiene costos y la CONDUSEF cuenta con las herramientas legales para hacerlos efectivos.