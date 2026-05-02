En Colombia, saldar una deuda no significa que un embargo se levante de forma inmediata. Aunque el pago elimina la causa principal de la medida, la liberación de cuentas, bienes o recursos retenidos requiere un trámite formal ante la autoridad competente y puede tomar varios días o incluso semanas. El levantamiento de embargo es el procedimiento mediante el cual se deja sin efecto la orden que inmoviliza bienes del deudor. Esto puede aplicar sobre cuentas bancarias, inmuebles, vehículos u otros activos afectados dentro de un proceso judicial o administrativo. La medida puede ser retirada cuando desaparecen las razones que motivaron el embargo. Entre los escenarios más comunes están: Cada caso exige soportes y revisión por parte de la autoridad correspondiente. El tiempo que permanece vigente depende de varios factores: valor adeudado, tipo de bien retenido, complejidad del expediente y rapidez con la que actúen las partes. Según especialistas citados por El Tiempo, estos procesos pueden extenderse desde tres meses hasta más de un año, aunque también podrían cerrarse antes si se alcanza un acuerdo de pago oportuno. Si el proceso continúa sin solución, algunos bienes podrían llegar a remate para cubrir la obligación pendiente. Después de cancelar la deuda, el afectado debe solicitar formalmente el levantamiento. Entre los documentos que suelen requerirse están: Uno de los errores más frecuentes es pagar y asumir que el embargo desaparecerá solo, cuando en realidad la orden puede seguir activa hasta que se complete el trámite. Una vez presentada la documentación y aprobada la solicitud, el levantamiento puede verse reflejado entre 8 y 20 días hábiles. Sin embargo, ese plazo puede cambiar por congestión en despachos judiciales, errores en los papeles entregados, solicitudes de pruebas adicionales o controversias legales entre las partes. Por eso, especialistas recomiendan hacer seguimiento constante al expediente hasta confirmar que la entidad financiera o de registro ejecutó la liberación.