Adiós a las multas: desde diciembre perderán vigencia y no deberán pagarse en estos casos. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El Gobierno impone multas de tránsito para sancionar cualquier falta que cometa un conductor y así evitar cualquier accidente así mismos y a terceros. Sin embargo, hay casos en que no deberán abonar las deudas por infracción que posean.

La falta de pago significa la acumulación de recargos, intereses y no podrán hacer trámite como renovar la licencia y hasta se podrá retener el vehículo. Ahora bien, desde diciembre, muchos deudores podrían dejar de estar en esta situación de morosidad .

Adiós a las multas: desde diciembre perderán vigencia y no deberán pagarse en estos casos. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

¿Quiénes no tendrán que pagar las multas de tránsito y por qué?

La Ley Nacional de Tránsito señala que una multa de tránsito tiene una fecha de caducidad, a la que se llama prescripción. Una vez que pase este plazo estipulado, el organismo a cargo de la jurisdicción no podrá reclamar el pago.

Vale destacar que ese tiempo en que prescribe la penalización varía de acuerdo a la provincia en que se cometa la falta . Por ende, cada conductor deberá estar atento al lugar en que lo infraccionaron.

Una por una, cuándo prescribe las multas en cada provincia

Buenos Aires: 2 años (leves), 5 años (graves)

Ciudad de Buenos Aires: 5 años (todas las faltas)

Chaco: 2 años (leves), 5 años (graves)

Chubut: 6 meses (faltas sin iniciar procedimiento), 1 año (con procedimiento iniciado), 2 años (sentencia firme)

Catamarca: 2 años (leves), 3 años (graves), 4 años (gravísimas)

Córdoba: 3 años (todas las faltas)

Corrientes: 2 años (todas las faltas)

Entre Ríos: 5 años (todas las faltas)

Formosa: 1 año (leves), 2 años (graves)

Jujuy: 5 años (todas las faltas)

La Pampa: 5 años (todas las faltas)

La Rioja: 5 años (todas las faltas)

Mendoza: 2 años (leves), 3 años (graves), 4 años (gravísimas)

Misiones: 5 años (todas las faltas)

Neuquén: 3 años (todas las faltas)

Río Negro: 5 años (todas las faltas)

Salta: 5 años (todas las faltas)

San Juan: 2 años (todas las faltas)

San Luis: 5 años (todas las faltas)

Santa Cruz: 2 años (leves), 5 años (graves)

Santa Fe: 2 años (leves), 5 años (graves)

Santiago del Estero: 2 años (leves), 5 años (graves)

Tierra del Fuego: 2 años (todas las faltas)

Tucumán: 2 años (leves), 5 años (graves).

¿Qué son las faltas graves y leves?

La prescripción de la infracción también dependerá del tipo de falta que se haya cometido. En ese sentido, se dividen en leves y graves:

Faltas leves

La ley tiene en cuenta en este grupo a aquellos errores que no atentan contra la propia vida o la de otros, como por ejemplo:

Estacionar en doble fila;

Usar la bocina si no es en casos de urgencia o peligro

Excederse un 10% en kilómetros de la velocidad permitida

Circular en motocicleta sin el casco;

Excederse un 10% en kilómetros de la velocidad permitida.

Faltas graves

Por otro lado, las graves sí tienen en cuenta las faltas que podrían comprometer la seguridad del mismo conductor o la de otros: