Cambian los bancos: a partir de ahora, todos los trámites deberán hacerse en este nuevo horario

La Asociación de Bancos de México (ABM) estableció que a partir del 1 de julio de 2026, todas las instituciones bancarias del país solicitarán identificación oficial vigente a los clientes que realicen operaciones en efectivo de montos elevados. La medida busca reforzar la seguridad financiera y combatir actividades ilícitas en el sistema bancario nacional.

Emilio Romano, presidente de la ABM, detalló que la normativa aplicará para cualquier persona que deposite o retire dinero en efectivo a partir de 140 mil pesos al mes. Además de presentar una identificación oficial, se requerirá al menos un dato biométrico para validar la operación en ventanilla.

Por qué los bancos exigirán identificación y datos biométricos

La implementación de esta medida va más allá del cumplimiento regulatorio. Según Romano, el objetivo principal es prevenir el uso del efectivo en actividades ilícitas, impulsar la digitalización de la economía mexicana y reducir la dependencia del dinero en efectivo en transacciones de alto valor.

A partir de esta fecha, los bancos de México exigirán un dato biométrico para habilitar operaciones en efectivo.

La banca mexicana se posiciona como una de las primeras a nivel internacional en adoptar una plataforma de intercambio de información en tiempo real. Este sistema permitirá prevenir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades criminales de manera más efectiva.

Qué es el MTU: nueva medida de seguridad desde enero 2026

Otra modificación importante para el sector bancario es la implementación del Monto de Transferencia Único (MTU), que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Esta herramienta permite a los usuarios establecer un límite máximo diario para sus operaciones bancarias por internet y aplicaciones móviles, ofreciendo mayor protección contra fraudes.

En caso de que el cliente no configure su MTU, la institución bancaria establecerá automáticamente un límite predeterminado de aproximadamente 12,800 pesos diarios. Los usuarios podrán modificar este monto según sus necesidades operativas.

Principales cambios bancarios para 2026

Romano presentó en conferencia de prensa a inicios de diciembre el panorama de transformaciones que experimentará el sector bancario mexicano.

Entre los cambios destacan la eliminación de la deducción de cuotas al IPAB, ajustes en los procedimientos de juicios por cargos no reconocidos, la implementación del MTU y la obligatoriedad de presentar credencial oficial vigente para operaciones superiores a 140 mil pesos.

Recomendaciones para usuarios bancarios:

Los clientes de instituciones bancarias deben prepararse para estas modificaciones. Se recomienda configurar el MTU de acuerdo a las necesidades personales de cada usuario y mantener actualizada la identificación oficial para evitar contratiempos al realizar operaciones en ventanilla. Estas medidas representan un paso significativo hacia la modernización y seguridad del sistema financiero mexicano.