Con el arranque de 2026 se iniciará un nuevo ciclo de entrega de apoyos gubernamentales, incluyendo la Pensión para el Bienestar destinada a personas de la tercera edad. Sin embargo, las autoridades financieras emitieron una advertencia importante: numerosas cuentas bancarias podrían quedar inhabilitadas temporalmente si los usuarios cometen un error frecuente a la hora de intentar acceder a su dinero.

Según funcionarios de la Secretaría del Bienestar, el principal motivo de bloqueo de las tarjetas es el olvido del NIP, que es el Número de Identificación Personal. Cuando se introduce de forma incorrecta en varias ocasiones consecutivas, el sistema bancario activa protocolos de seguridad para prevenir fraudes, lo que provoca que la tarjeta quede bloqueada temporalmente y fuera de servicio.

Alerta para pensionados: un error común puede dejar sin acceso al dinero del Bienestar. Fuente: Gobierno de México.

¿Por qué el sistema bloquea automáticamente las tarjetas del Banco del Bienestar?

La inhabilitación por código incorrecto representa uno de los mecanismos de seguridad más antiguos y confiables del sector bancario. Cuando detecta múltiples intentos fallidos de acceso, el sistema interpreta que podría tratarse de un intento de uso no autorizado por parte de alguien diferente que el titular legítimo.

Esta medida de protección se activa específicamente después de tres intentos consecutivos con clave errónea. Una vez que esto sucede, la tarjeta queda completamente inoperativa, rechazando cualquier tipo de transacción o consulta.

El bloqueo permanece activo durante un período de 48 horas , transcurrido el cual se levanta de manera automática sin necesidad de trámites adicionales.

Las autoridades enfatizaron que esta restricción temporal no constituye una sanción ni un mal funcionamiento del sistema. Por el contrario, busca salvaguardar los recursos de los titulares, especialmente considerando que gran parte de los usuarios son personas mayores que pueden resultar más susceptibles a intentos de fraude o estafa.

¿Qué alternativas existen si la tarjeta sigue bloqueada después de dos días?

Aunque el desbloqueo automático funciona en la mayoría de los casos, existen situaciones donde la tarjeta permanece inactiva más allá del plazo establecido. Para estos escenarios, la institución financiera estableció dos vías de solución:

La primera opción consiste en comunicarse al número 800 900 2000, línea telefónica oficial donde personal capacitado puede revisar el estado de la cuenta y proporcionar orientación personalizada al beneficiario.

La segunda alternativa implica acudir presencialmente a cualquier sucursal del Banco del Bienestar portando identificación oficial vigente y la tarjeta bloqueada. El personal en ventanilla puede analizar el caso específico y brindar atención directa para resolver la situación de manera expedita.

Bloqueo por NIP incorrecto: cómo funciona la medida de seguridad y qué hacer para evitarla. Fuente: Shutterstock.

Recomendaciones para mantener activa la tarjeta del Banco del Bienestar

Para prevenir el bloqueo y proteger los recursos, las autoridades compartieron una serie de sugerencias prácticas dirigidas a los beneficiarios:

Es fundamental abstenerse de intentar ingresar el código de seguridad más de tres veces si existe incertidumbre sobre cuál es el correcto.

Se aconseja memorizar la clave de acceso en lugar de anotarla en lugares que puedan ser fácilmente accesibles para terceros. Si resulta indispensable escribirla, debe guardarse en un sitio completamente privado y seguro.