Durante su primer mes de funcionamiento, el Tren Buenavista-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) mantuvo una tarifa promocional para los pasajeros que viajen tanto al aeropuerto como entre las estaciones del nuevo corredor ferroviario. No obstante, el cuadro tarifario cambiará con un aumento de precios en todos sus boletos.

La tarifa promocional fue un esquema temporal implementado como parte del inicio de operaciones del servicio, respaldado por el Reglamento para el Funcionamiento y Uso del Tren, vigente desde abril de 2026, además de los comunicados emitidos por las autoridades encargadas del sistema.

Precios del boleto del Tren AIFA

A continuación, los detalles sobre la actualización de costos en México.

Cuadro tarifario del Tren Buenavista-AIFA

El reglamento del Tren Buenavista – Ramal Lechería – AIFA establece las tarifas que entrarán en vigor una vez terminado el periodo promocional:

Viaje corto (de 0 a 12.89 km): 11.50 pesos

Viaje medio (de 12.9 a 25.59 km): 26.50 pesos

Viaje largo (de 25.60 a 37.6 km): 40 pesos

Viaje hacia el AIFA (de 0 a 41.2 km): 110 pesos

Con ello, el trayecto completo hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles pasaría de 45 a 110 pesos una vez concluida la etapa de lanzamiento.

Aunque se estima que el incremento podría aplicarse después del 26 de mayo -al cumplirse el primer mes de operaciones-, hasta ahora no existe un anuncio oficial que confirme la fecha exacta del cambio tarifario.

Sin fecha oficial confirmada

Las autoridades únicamente señalaron en el reglamento que la tarifa promocional será válida durante el primer mes de servicio, lo que permite inferir que el ajuste ocurrirá al concluir ese periodo.

Sin embargo, cualquier modificación, ampliación o confirmación deberá consultarse a través de los canales oficiales del Gobierno de México y del sistema ferroviario.

Requisitos para viajar en tren

Para ingresar al servicio de transporte es necesario contar con la Tarjeta de Movilidad Integrada, misma que puede adquirirse y recargarse en estaciones y máquinas automáticas.

Los pasajeros deben verificar que tengan saldo suficiente antes de abandonar la estación de destino. En caso de pérdida de la tarjeta, será necesario adquirir una nueva y realizar la recarga correspondiente.

El reglamento también establece que niños con estatura menor a 115 centímetros pueden viajar sin costo, disposición válida tanto durante la promoción como cuando entren en vigor las tarifas regulares.

Horarios y capacidad operativa del Tren AIFA

El sistema opera actualmente con cuatro trenes, cada uno con capacidad para transportar hasta 720 pasajeros. El recorrido entre Buenavista y el AIFA tiene una duración estimada de menos de una hora y la frecuencia de paso es de aproximadamente 30 minutos.

Los horarios de operación son:

Lunes a viernes: de 05 a 00

Sábados: de 06 a 00

Domingos y días festivos: de 07 a 00

Toda la información relacionada con tarifas, horarios, reglas de operación y derechos de los usuarios se encuentra disponible en el Reglamento para el Funcionamiento y Uso del Tren Buenavista – Ramal Lechería – AIFA.