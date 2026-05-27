La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) permite iniciar la renovación cuando el pasaporte aún se encuentra vigente, por lo que se aconseja realizarlo en los meses previos a su vencimiento.

Esta estrategia tiene como objetivo optimizar la atención, facilitar la obtención de citas y disminuir la congestión en períodos de elevada demanda.

En México, la renovación del pasaporte resulta ser un trámite esencial para poder viajar al extranjero sin inconvenientes.

La normativa vigente prescribe ciertos lineamientos para llevar a cabo este proceso con la debida anticipación, a fin de evitar retrasos o complicaciones administrativas que pudieran impactar a los solicitantes.

No observar estas recomendaciones puede acarrear inconvenientes.

De hecho, dejar el trámite para el último momento puede ocasionar dificultades para obtener citas con las autoridades, lo que impactaría negativamente en planes de viaje o compromisos internacionales.

Oficial | México prohibirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite migratorio (foto: archivo).

Cómo renovar tu pasaporte mexicano

Para renovar el pasaporte mexicanos, se deben seguir los pasos que a continuación se detallan:

Agendar una cita mediante el sistema correspondiente y acudir de manera personal a la Embajada en la fecha asignada.

Presentar el pasaporte que se desea renovar.

En caso de robo, pérdida o destrucción total, se deberá levantar un acta ante la autoridad ministerial en territorio nacional, así como ante la autoridad competente en el país donde se encuentre. Adicionalmente, se deberá completar el formato proporcionado por la oficina de pasaportes o consulado correspondiente.

Para las mujeres casadas cuyo pasaporte incluya el apellido de casada, será necesario presentar también una copia certificada del acta de matrimonio.

Si se trata de personas mexicanas por naturalización, deberán presentar el original de la Carta de Naturalización y demostrar que han permanecido en territorio nacional durante, al menos, los últimos cinco años, mediante sellos visibles en su pasaporte. La omisión de este requisito impedirá la realización del trámite.

Cubrir el pago conforme a las tarifas vigentes. El pago se puede realizar mediante transferencia o depósito bancario.

acta de nacimiento original

Requisitos para renovar un pasaporte mexicano vencido

Para obtener el pasaporte mexicano, se requiere presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (como credencial del INE o cédula profesional)

Comprobante de pago de derechos

CURP certificada

Formato de solicitud proporcionado por la Secretaría de Relaciones Exteriores

El procedimiento se efectúa de forma presencial y es necesario gestionar la cita previamente a través del sitio web oficial .

¿Qué hacer si mi pasaporte está caducado?

Si el pasaporte mexicano ha caducado, no será posible desplazarse al extranjero, dado que la mayor parte de las naciones exige que dicho documento cuente con un mínimo de seis meses de validez.

En el caso de los ciudadanos nativos, se permite la entrada a México con el documento expirado, sin embargo, la salida del país con este no está permitida.

Para restablecer su uso, es imperativo renovarlo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores o en un consulado.

Asimismo, si el pasaporte ha expirado durante más de 10 años, el procedimiento deberá efectuarse como si se tratara de una solicitud inicial.