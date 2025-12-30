El Gobierno dará aumento del 13% en el salario mínimo de los trabajadores

A partir de este 1 de enero, millones de trabajadores en México tendrán una mejora en sus percepciones salariales. Luego de un consenso entre el Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, el sector empresarial y las organizaciones sindicales, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) formalizó un aumento del 13% al salario mínimo general.

El anuncio fue realizado por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, quien explicó que el ajuste tiene como objetivo reforzar el poder de compra de los hogares y avanzar en la reducción de la pobreza.

Dicho incremento se inscribe en una política de largo plazo de la actual administración, que plantea que para 2030 el salario mínimo alcance el equivalente a 2.5 canastas básicas semanales, con el acompañamiento técnico de organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

¿Cuánto aumentará el salario mínimo en 2026?

El incremento establece dos referencias salariales, según la región del país, con montos diarios y mensuales diferenciados:

Zona General (resto del país): el el salario diario aumenta de 248.93 a 312.04 pesos, lo que representa un ingreso mensual aproximado de 9,582.47 pesos.

Zona Libre de la Frontera Norte: debido a sus condiciones económicas particulares, el salario diario se eleva a 440.87 pesos, equivalente a un ingreso mensual de 13,409.80 pesos.

¿Qué trabajadores tendrán aumento de salario mínimo?

Se calcula que esta medida impactará de manera directa en alrededor de 8.5 millones de trabajadores formales. Bajo esta misma política de recuperación salarial, entre 2018 y 2024, cerca de 6.6 millones de personas lograron salir de la pobreza.

El impacto del aumento salarial en la economía de México

Una de las principales inquietudes es si el aumento salarial derivará en un encarecimiento de los productos básicos. Al respecto, el Gobierno federal aseguró que la medida no elevará la inflación, ya que se mantienen acuerdos con el sector empresarial para que los 24 productos que integran la canasta básica del Programa Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) no superen un precio de 910 pesos.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), esta canasta está pensada para cubrir las necesidades esenciales de alimentación e higiene de una familia de cuatro integrantes durante una semana.