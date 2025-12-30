El Gobierno de México aumentó el presupuesto para las Becas Benito Juárez y con una nueva inversión de 769 millones de pesos le dio vida a la nueva beca para estudiantes de Michoacán hasta los 29 años inclusive que aún estén cursando estudios en instituciones públicas de educación superior y que sean consideradas “susceptibles de atención” por parte de las autoridades.

El nuevo apoyo económico que se suma a los tres ya existentes es la Beca de Apoyo para Transporte, Gertrudis Bocanegra. “Creamos esta beca para estudiantes de educación superior de Michoacán”, indica la propaganda de este beneficio.

El apoyo económico que entrega la Beca Gertrudis Bocanegra es un monto bimestral de 1.900 pesos Gobierno de México

Las cuatro becas que el Gobierno de México entrega a los estudiantes

Ya son cuatro las becas que el Gobierno entrega a estudiantes que más lo necesitan.

Beca Rita Cetina Educación Básica: 1.900 bimestrales por familia+ 700 por cada estudiante de secundaria adicional

Beca Benito Juárez Educación Media Superior: 1.900 bimestrales por estudiante

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, Educación Superior: 5.800 bimestrales por estudiante

Beca Gertrudis Bocanegra Educación Superior: 1.900 bimestrales por estudiante para el transporte.

Nueva beca para estudiantes de Educación superior en Michoacán. g

¿Cuándo entregan las tarjetas del Banco del Bienestar?

Para los que se inscribieron a la Beca Gertrudis Bocanegra y su solicitud fue aprobada, las tarjetas del Banco del Bienestar comenzarán a ser entregadas en enero del 2026, indicó el Gobierno de México por medio de la Secretaría de Educación Pública.

“Con una inversión de 769 millones de pesos, los estudiantes de Educación Superior del estado de Michoacán, recibirán un apoyo económico para transporte. La entrega de las tarjetas para la Beca Gertrudis Bocanegra iniciará en enero del 2026″, aclaró la autoridad.