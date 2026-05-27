Conductores mayores de 65 años en Colombia deben renovar su licencia con examen de aptitud (foto: archivo).

La entrada en vigor de las reformas al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal amplió las facultades de la Guardia Nacional (GN) en las autopistas, carreteras y puentes bajo jurisdicción federal del país.

A partir de ahora, los elementos de la corporación cuentan con el aval legal para aplicar multas , realizar revisiones físico-mecánicas, inspeccionar vehículos y solicitar documentos.

Confirmado: el Gobierno amplió el poder de la Guardia Nacional y ahora habrá mayores sanciones

Asimismo, las indicaciones de los agentes tendrán prioridad absoluta sobre las señales viales y semáforos en estas rutas.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza el 6.º Aniversario de la Guardia Nacional. X/@GobiernoMX

Sin embargo, las nuevas disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) también delimitan estrictamente los derechos de los automovilistas frente a la autoridad.

¿Qué documentos e inspecciones puede solicitar la autoridad?

Durante los controles de tránsito, el personal está facultado para:

verificar el estado físico del conductor

realizar pruebas de alcoholemia o toxicológicas.

En cuanto al vehículo y el transporte, pueden examinar:

el sistema de frenado

las luces

el equipo de seguridad

las condiciones físico-mecánicas generales.

Cómo evitar multas de la Guardia Nacional

Para transitar sin inconvenientes y evitar multas, retenciones de la unidad o la remisión a depósitos federales, los conductores deben portar de forma obligatoria su licencia vigente, tarjeta de circulación, placas visibles, seguro vehicular y la documentación de carga en caso de tratarse de transporte federal.

El Gobierno amplió el poder de la Guardia Nacional y ahora habrá mayores sanciones para conductores.

Motivos de detención y supuestos para el arresto de conductores

Las reformas estipulan que la Guardia Nacional sí puede detener a un automovilista y presentarlo ante el Ministerio Público.

Pero únicamente bajo los supuestos específicos previstos en el reglamento y en el Código Penal Federal.

Las causas de arresto incluyen conducir en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias prohibidas, agredir o amenazar a los elementos, intentar evadir las revisiones carreteras, y negarse a obedecer instrucciones o entregar la documentación solicitada. Bajo el amparo de estas reglas, el desacato directo a las órdenes de la autoridad federal en carreteras ya se considera formalmente bajo el delito de desobediencia y resistencia de particulares.

Cuáles son los límites de la Guardia Nacional

A pesar de la ampliación de funciones, la actuación de la corporación se mantiene estrictamente limitada por la Constitución y las leyes federales.

Los agentes tienen prohibido cobrar multas en efectivo en la carretera, realizar cateos arbitrarios, retener documentos personales sin una debida justificación legal, o revisar teléfonos celulares e información privada si no disponen de una orden judicial.

Toda sanción debe registrarse obligatoriamente en una boleta oficial que contenga el fundamento legal, el motivo exacto, los datos del agente y el monto calculado en UMAs (Unidad de Medida y Actualización).

Qué hacer si te detiene la Guardia Nacional

Ante una detención, especialistas en movilidad aconsejan mantener la calma, encender las luces intermitentes y permanecer dentro de la unidad.

Es derecho del ciudadano solicitar la identificación del oficial y la explicación detallada de la falta.

En caso de detectar abusos o irregularidades, se recomienda no entregar dinero en efectivo y proceder a interponer la denuncia ante la propia Guardia Nacional, la SICT o las instancias de derechos humanos correspondientes.