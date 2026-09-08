Qué significa que un ciclista levante la mano y por qué los automovilistas deben reducir la velocidad. (Representación creada con IA)

Los ciclistas utilizan señales manuales para comunicar a los demás usuarios de la vía los movimientos que planean realizar. Debido a que las bicicletas no cuentan con direccionales como los automóviles, el movimiento de los brazos y las manos permite anticipar un giro, una reducción de velocidad o una detención.

Por ese motivo, cuando un automovilista observa que un ciclista levanta o mueve uno de sus brazos, es importante prestar atención a la maniobra que está por realizar. Reconocer estas señales puede ayudar a mantener una circulación más segura y a evitar frenadas o movimientos inesperados.

Una de las señales que puede generar dudas entre los conductores es la de levantar una mano o un brazo. Su significado puede depender de la posición exacta del brazo, pero este gesto puede utilizarse para advertir una próxima detención o una modificación en la circulación.

Qué significa que un ciclista levante la mano

Cuando un ciclista realiza una señal con uno de sus brazos, busca avisar con anticipación a quienes circulan cerca sobre la maniobra que está por realizar. Si la señal indica una próxima detención, los vehículos que circulan detrás deben estar preparados para reducir su velocidad.

La comunicación mediante señales manuales resulta especialmente importante porque una bicicleta puede disminuir la velocidad sin que exista una luz de freno que advierta automáticamente a los demás conductores. Por eso, el gesto con el brazo busca hacer visible la intención del ciclista antes de realizar la maniobra.

Los automovilistas que adviertan esta señal deben reducir la velocidad y mantener una distancia suficiente para tener tiempo de reaccionar si el ciclista comienza a frenar.

Por qué los automovilistas deben reducir la velocidad

La principal razón es que el ciclista está comunicando que puede modificar su velocidad o su trayectoria. Si un automóvil circula demasiado cerca, una frenada posterior puede aumentar el riesgo de una colisión.

Reducir la velocidad permite al conductor observar la situación, identificar la maniobra que realizará el ciclista y mantener una distancia segura. También es importante evitar adelantar de forma apresurada mientras la persona que circula en bicicleta está señalizando un movimiento.

Mantener una separación adecuada entre el automóvil y la bicicleta resulta fundamental, ya que el ciclista puede necesitar frenar, girar o modificar su trayectoria para responder a las condiciones de la calle.

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Las principales señales manuales que pueden hacer los ciclistas

Las señales pueden utilizarse para avisar diferentes movimientos. Entre las más habituales se encuentran:

Brazo extendido hacia la izquierda: indica la intención de girar o desplazarse hacia ese lado.

Brazo extendido hacia la derecha: señala la intención de realizar un giro hacia la derecha.

Brazo levantado o colocado en posición de señal de alto: puede advertir una próxima detención.

Movimiento del brazo para advertir una reducción de velocidad: comunica que el ciclista puede disminuir la marcha antes de continuar.

Estas señales permiten que los demás usuarios de la vía conozcan con anticipación la intención del ciclista. Para los automovilistas, reconocerlas implica conducir con mayor precaución, reducir la velocidad cuando sea necesario y mantener una distancia que permita reaccionar ante un giro, una frenada o una detención.