Para él, las ayudas pueden resolver necesidades inmediatas, pero no son una solución permanente para quienes viven en situación de pobreza.

Carlos Slim es uno de los empresarios más conocidos de México, con negocios en telecomunicaciones, finanzas, comercio e infraestructura, y defiende desde hace años que el empleo, y no la caridad, es el camino para salir de la pobreza. Esa visión ya aparecía en una entrevista de hace casi dos décadas.

En una entrevista con El País Semanal publicada en julio de 2007, Slim resumió esa postura con una frase contundente: “La caridad, los donativos, Santa Claus, alivian, pero sólo temporalmente”. Para él, las ayudas pueden resolver necesidades inmediatas, pero no son una solución permanente para quienes viven en situación de pobreza.

Qué decía Carlos Slim sobre la pobreza

Slim sostuvo que su proyecto de vida era contribuir a mejorar la salud, la educación y el empleo en América Latina. Según explicó, la pobreza no se combate con proyectos de caridad y asistencia: recordó que durante décadas se habían destinado enormes sumas a la condonación de deuda, alimentos, medicinas y donaciones, y la pobreza seguía existiendo.

Su planteamiento era que el desarrollo económico podía generar cambios más duraderos. Como ejemplo, mencionó a China e India, que a su juicio sacaban a millones de personas de la pobreza a base de trabajo y educación.

Slim sostuvo que su proyecto de vida era contribuir a mejorar la salud, la educación y el empleo en América Latina. Shutterstock

La comparación con enseñar a pescar

Slim usó otra imagen para explicar qué ayuda consideraba necesaria. Partió de la expresión conocida sobre enseñar a pescar, pero agregó que, si solo se enseña a producir, la gente queda limitada al autoconsumo. Por eso planteó que también hay que enseñar a comercializar el pescado, para que puedan intercambiarlo por otros bienes.

Relacionó esa idea con las poblaciones que viven en la marginación y puso como ejemplo a China, donde una parte importante de la población vive de la economía de subsistencia, algo que, según dijo, también ocurre en países latinoamericanos.

Inversión, educación y empleo

Para generar empleo, el empresario propuso invertir en infraestructura: carreteras, agua, electricidad, puertos, aeropuertos, vivienda e infraestructura turística, sectores que, según afirmó, dan mucho trabajo.

Slim también diferenció entre las actividades que pueden resolverse con rentabilidad y las que necesitan el apoyo de sus fundaciones, a las que asignó el papel principal en cultura, salud y educación. En infraestructura, aclaró, las inversiones deben ser rentables.