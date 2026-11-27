El requisito legal es trabajar más de 288 horas anuales.

Los repartidores y conductores de aplicaciones como Uber, DiDi y Rappi tienen derecho a recibir el reparto de utilidades (PTU) cuando cumplen con las condiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Este beneficio forma parte de los derechos laborales incorporados para quienes prestan servicios mediante plataformas digitales.

La reforma laboral reconoce la relación de trabajo en esta modalidad, amplía el acceso a la seguridad social y establece mecanismos de protección sin eliminar la flexibilidad de los horarios.

Aunque sus disposiciones fueron aprobadas en diciembre de 2024, su implementación definitiva comenzó el 1 de enero de 2026, después de una etapa de prueba piloto.

Quienes trabajan mediante aplicaciones pueden acceder a una parte de las ganancias de las empresas, siempre que cumplan con el requisito de tiempo efectivo establecido por la ley. Shutterstock

¿Qué trabajadores de aplicaciones tienen derecho a recibir el reparto de utilidades?

El PTU es un derecho constitucional que permite a los trabajadores recibir una parte de las ganancias anuales de la empresa donde laboran.

La LFT establece una condición específica para acceder a la PTU. De acuerdo con la fracción IX del artículo 127, las personas trabajadoras de plataformas digitales tienen derecho a participar en las ganancias de la empresa cuando acumulan más de 288 horas de trabajo efectivo al año.

Este tiempo se contabiliza conforme al artículo 291-D de la misma legislación, que considera como jornada efectiva el periodo comprendido desde que la persona acepta realizar una tarea o servicio hasta que concluye definitivamente. Por lo tanto, no se trata simplemente de las horas durante las cuales permanece conectada a la aplicación.

Además, para que exista un reparto, la empresa debe encontrarse en los supuestos legales que generan la obligación de distribuir utilidades. El derecho no significa que todas las personas registradas en una plataforma reciban automáticamente un pago .

¿Qué cambió con la reforma laboral para los repartidores y conductores?

La reforma incorporó un capítulo específico para regular el trabajo en plataformas digitales y reconocer derechos que antes no estaban contemplados de manera expresa para esta modalidad. Entre ellos se encuentran:

la participación en las utilidades

el acceso a la seguridad social

la protección ante riesgos de trabajo.

Según el Gobierno de México, entre enero y junio de 2026 se reportaron 9 millones 853 mil 538 registros de personas trabajadoras de plataformas, de las cuales 1 millón 52 mil 653 f ueron reconocidas como trabajadoras subordinadas y accedieron a la seguridad social .

Así, quienes trabajan mediante aplicaciones pueden acceder a una parte de las ganancias de las empresas, siempre que cumplan con el requisito de tiempo efectivo establecido por la ley y las demás condiciones aplicables al reparto de utilidades.