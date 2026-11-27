Niños jóvenes estudiantes de primaria con uniforme neutro antes de entrar a la escueala en clases

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la aplicación del Pronunciamiento Institucional del Uniforme Escolar Neutro en el Bachillerato Nacional , una medida que permitirá a los estudiantes elegir libremente su vestimenta escolar, sin distinción de género .

A partir de esta disposición, los varones podrán usar falda y las mujeres pantalón, de acuerdo con sus preferencias.

Puntualmente, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó hoy que el Gobierno de México puso en marcha esta iniciativa mediante la firma de un decreto.

La disposición establece que la elección del uniforme corresponde a cada estudiante y busca eliminar los prejuicios y estereotipos de género en los centros educativos de nivel medio superior.

¿Qué establece el decreto sobre el uniforme escolar neutro?

El Pronunciamiento Institucional del Uniforme Escolar Neutro garantiza que las y los estudiantes de todos los planteles del Bachillerato Nacional puedan elegir libremente su uniforme, sin justificaciones, condicionamientos ni sanciones por motivos de género, identidad, expresión o apariencia personal.

Mario Delgado Carrillo confirmó que los alumnos podrán asistir a clases con falda si así lo desean, mientras que las alumnas podrán elegir pantalón. Fuente: SEP

La decisión no deberá estar sujeta a reglas heredadas o prejuicios sobre cómo deben vestir hombres y mujeres dentro de las instituciones educativas.

Durante el anuncio, realizado hoy en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS) 9, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, Delgado Carrillo explicó que la iniciativa busca combatir “esa idea, un tanto machista, que forma parte de los estereotipos arraigados en nuestra sociedad y constituye la raíz de la violencia de género y de la violencia contra las mujeres”.

¿Desde cuándo se podrá elegir el uniforme escolar?

La medida ya comenzó a aplicarse a partir de la firma del Oficio Circular y contempla a todos los planteles del Bachillerato Nacional, sin excepción. La SEP señaló que el objetivo es garantizar espacios educativos en los que las y los j óvenes puedan decidir cómo vestir sin recibir señalamientos o discriminación.

“A partir de hoy, en todo el Bachillerato Nacional, las y los jóvenes podrán decidir sobre su uniforme neutro”, exclamó el funcionario.

Además, el pronunciamiento establece que las instituciones deberán respetar los principios de igualdad sustantiva, no discriminación y libre desarrollo de la personalidad.