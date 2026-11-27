En un auto convencional, buena parte de la energía del movimiento se pierde cada vez que el vehículo desacelera. Los autos electrificados cambian esa lógica: con el frenado regenerativo, parte de esa energía vuelve a la batería para usarla después. Para quien maneja, el beneficio es concreto: cada frenada o desaceleración puede ayudar a aprovechar mejor la energía.

El Centro de Datos de Combustibles Alternativos (AFDC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Energía de Estados Unidos explica, en su página oficial sobre vehículos eléctricos, que los híbridos utilizan el frenado regenerativo para cargar su batería. En los híbridos enchufables, esa batería también puede recibir energía desde una fuente externa.

¿Cómo funciona el frenado regenerativo de un auto?

En términos simples, el sistema aprovecha la energía que se genera cuando el vehículo reduce su velocidad y la guarda en la batería. Así lo explica Emilia M. Szumska, investigadora de Kielce University of Technology, en una revisión académica publicada en la revista Energies el 8 de mayo de 2025: estos sistemas recuperan la energía del movimiento durante el frenado para almacenarla.

Para el conductor, eso se traduce en algo que se nota todos los días: no todos buscan la misma sensación al desacelerar. Algunos prefieren que el auto frene poco al soltar el acelerador y otros, que lo haga con más intensidad. Poder elegir cuánta regeneración se aplica permite adaptar el manejo a cada estilo.

Nissan Frontier

Tres niveles de regeneración en Nissan Frontier PRO PHEV

Ahí entra Nissan Frontier PRO PHEV, la primera pickup híbrida enchufable de Nissan. Según el boletín de la marca, ofrece tres niveles de regeneración: bajo, medio y alto, que permiten ajustar la desaceleración y la recuperación de energía hacia la batería.

En la práctica, esto le da al conductor la posibilidad de elegir cuánto quiere que la pickup desacelere por sí misma y cuánta energía quiere devolver a la batería, según el tipo de recorrido que esté haciendo.

Nissan también puso el foco en la respuesta del freno. De acuerdo con la marca, el sistema fue optimizado para que la respuesta sea predecible al combinarse con el frenado regenerativo, algo que ayuda a manejar con más confianza.

Así, el frenado regenerativo deja de ser un concepto técnico y se convierte en algo que el conductor puede sentir y ajustar. Con Nissan Frontier PRO PHEV, cada desaceleración es una oportunidad de recuperar energía y de personalizar el manejo según el recorrido.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.