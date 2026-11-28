Si no conoces el año de registro, juzgado, libro o número de acta, el Gobierno de la CDMX permite consultar estos datos mediante una búsqueda de antecedentes registrales.

Si necesitas descargar una copia certificada de tu acta de nacimiento, pero no tienes a la mano el año de registro, el juzgado, el libro o el número de acta, existe una alternativa para recuperar esta información sin acudir inicialmente a una oficina del Registro Civil.

El Gobierno de la Ciudad de México cuenta con el trámite de Búsqueda de antecedentes registrales de nacimiento, un servicio que permite localizar los datos de las actas del estado civil de las personas y conocer la información necesaria para continuar con otros procedimientos.

De acuerdo con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, este servicio está disponible en línea y puede solicitarlo cualquier persona física que necesite conocer los datos registrales de un acta de nacimiento.

La búsqueda de antecedentes registrales de nacimiento puede realizarse por internet con una cuenta Llave CDMX y los nombres del titular y sus padres. Registro Civil BCS

¿Qué necesitas para buscar tu acta de nacimiento?

Uno de los principales beneficios de este procedimiento es que no necesitas conocer previamente el número de acta, el libro o el juzgado donde se realizó el registro. La búsqueda puede efectuarse con información personal del titular y algunos datos familiares.

Según los requisitos publicados por el Gobierno capitalino, necesitas:

Nombre completo del titular o titulares del acta que deseas localizar.

Nombres de los padres del titular.

Fecha en la que se realizó el acto registrado, en caso de contar con ella.

Una cuenta Llave CDMX para realizar el procedimiento por internet.

La autoridad también advierte que, en caso de encontrar personas con nombres iguales o similares, es decir homonimias, será necesario proporcionar los nombres de los padres o la fecha en que se realizó el registro para identificar correctamente el documento.

El trámite para localizar los datos de tu acta de nacimiento tiene un costo de 94 pesos, incluso si la búsqueda no arroja resultados en el Registro Civil. Fuente: Gobierno CDMX

¿Cómo realizar la búsqueda de antecedentes registrales en línea?

El procedimiento se realiza a través del portal oficial del Registro Civil de la Ciudad de México. Para comenzar, debes ingresar al siguiente enlace: Búsqueda de antecedentes registrales del Registro Civil de CDMX.

Una vez dentro de la plataforma, sigue estos pasos:

Selecciona la opción para iniciar el trámite e ingresa con tu cuenta Llave CDMX. Si no tienes una, puedes crearla.

Elige el apartado Búsqueda de antecedentes registrales.

Indica qué tipo de antecedente registral necesitas obtener; en este caso, corresponde al de nacimiento.

Captura los datos solicitados del titular y verifica que coincidan con los resultados encontrados.

Da clic en obtener datos y realiza el pago en línea o descarga la línea de captura para pagar posteriormente.

Una vez acreditado el pago, descarga el documento de consulta de datos registrales.

El Gobierno de la CDMX señala que el objetivo del procedimiento es la “Búsqueda de datos registrales de actas del Registro Civil de la Ciudad de México, mismos que se otorgan al solicitante”.

Es importante aclarar que este trámite permite recuperar los datos registrales del nacimiento; no es por sí mismo la expedición de una copia certificada digital. Una vez que conozcas la información del registro, podrás utilizarla para continuar con la solicitud de tu acta certificada.

El Gobierno de la CDMX ofrece una alternativa para recuperar los datos de tu acta de nacimiento sin acudir inicialmente a una oficina del Registro Civil. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La búsqueda de antecedentes cuesta 94 pesos y tarda 5 días hábiles

La búsqueda de antecedentes registrales tiene un costo de 94 pesos, independientemente de que la autoridad encuentre o no el acta solicitada. El pago puede realizarse en bancos u oficinas tributarias, además de las opciones disponibles en línea mediante la plataforma.

Estos son los datos principales del servicio:

Costo: 94 pesos por búsqueda.

Tiempo de respuesta: hasta cinco días hábiles.

Modalidad: en línea o presencial.

Vigencia: no aplica.

Fundamento jurídico: artículo 216, fracción VII, del Código Fiscal de la Ciudad de México.

También puedes realizar el procedimiento presencialmente en las ventanillas de los juzgados del Registro Civil o en las Oficinas Centrales del Registro Civil. En esos lugares debes solicitar la búsqueda, efectuar el pago y esperar a que el personal consulte el sistema o el Archivo Histórico.

La autoridad capitalina precisa que “cada proceso de búsqueda genera un costo (aún cuando lo realice la misma persona)“. Por ello, conviene verificar cuidadosamente los datos proporcionados antes de iniciar el trámite.

De esta manera, si perdiste tu acta de nacimiento o desconoces los datos con los que fue registrada, puedes recuperar la información necesaria para solicitar una copia certificada sin tener que conocer previamente el año, juzgado, libro o número de acta.