El convenio establece restricciones para que los agentes federales no puedan retirarlas ni dañarlas, salvo por motivos de emergencia o seguridad pública.

El estado de Texas acordó con el Gobierno federal de Estados Unidos para garantizar que las barreras de alambre colocadas en la frontera con México permanezcan instaladas durante los próximos 30 años. La medida forma parte de la estrategia estatal para reforzar la vigilancia en el lugar y frenar los cruces migratorios irregulares.

El anuncio lo realizó recientemente el fiscal general texano, Ken Paxton, quien atribuyó el resultado a las gestiones conjuntas con el gobernador Greg Abbott, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney S. Scott.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció el convenio que pone fin a una disputa judicial iniciada en 2023 por las estructuras colocadas en el sector fronterizo de Del Río.

El convenio establece compromisos para los siguientes organismos:

Departamento de Seguridad Nacional (DHS)

Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)

Patrulla Fronteriza

Funcionarios actuales y quienes ocupen esos cargos a futuro, con el objetivo de preservar las estructuras colocadas por las autoridades estatales

El acuerdo que regula el alambrado entre México y Estados Unidos

En el caso de Texas, uno de los puntos centrales del acuerdo es que los agentes federales no podrán cortar, destruir, retirar, dañar ni interferir de manera intensional con las barreras instaladas en terrenos que no pertenezcan al Gobierno federal.

Esta disposición se aplica a una extensión de 25 millas (aproximadamente 40 kilómetros) desde la frontera internacional, dentro del sector de Del Río, correspondiente a la jurisdicción de la Patrulla Fronteriza.

No obstante, el documento contempla excepciones cuando existan circunstancias de emergencia o situaciones que comprometan la seguridad pública . Entre los casos previstos figuran las intervenciones para:

Brindar asistencia urgente, detener y procesar a personas que ingresen irregularmente al país Responder ante amenazas graves Realizar reparaciones en infraestructura fronteriza federal

Cuando los funcionarios federales deban intervenir en las estructuras por alguno de estos motivos, tendrán que informar a las autoridades de Texas dentro de un plazo máximo de 72 horas.

Asimismo, deberán procurar la reparación temporal de las barreras cuando las condiciones lo permitan y coordinar con el estado las tareas que no estén relacionadas con una emergencia.

Operativos de seguridad para reforzar el control en la frontera con México

La colocación de alambre de concertina se enmarca en la denominada Operación Lone Star, una estrategia promovida por el gobernador Greg Abbott para incrementar la seguridad en la frontera con México y reducir los ingresos irregulares a territorio estadounidense.

Como parte de este operativo, efectivos de la Guardia Nacional y del Departamento Militar de Texas participaron en la instalación y sustitución de obstáculos fronterizos en distintos sectores, especialmente en las inmediaciones de Eagle Pass y las márgenes del Río Bravo.

La estrategia también contempla otras estructuras de contención, entre ellas las boyas flotantes con púas colocadas en el cauce del río, cuya instalación generó cuestionamientos y controversias por sus posibles consecuencias para las personas migrantes.

Distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos advirtieron sobre los peligros de estos dispositivos, incluidos posibles cortes, atrapamientos y ahogamientos. En contraste, las autoridades texanas defendieron las medidas al considerar que contribuyen a desalentar los cruces irregulares y combatir el tráfico ilícito.

Con la firma del nuevo convenio, Texas obtiene garantías para conservar las barreras de alambre de concertina en los terrenos estatales comprendidos en el acuerdo durante las próximas tres décadas, aunque su mantenimiento estará sujeto a las excepciones y condiciones establecidas entre ambas administraciones.