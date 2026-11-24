El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México fue actualizado el 30 de junio del 2026 y aplica la conversión de la UMA según las leyes publicadas por el INEGI en enero del mismo año.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México en su artículo 10 establece las normas que los conductores deben acatar en relación a las preferencias de paso sobre los vehículos.

En los cruces con semáforos incluidos como señal de tránsito a respetar, puede pasar que no estén en funcionamiento o que se encuentren operando en modo intermitente. Ante este escenario, el inciso C del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México dicta una regla clara de prioridad según el color de la luz, que de no cumplirse deriva en multas y pérdida de puntos en la Licencia de Conducir.

Según el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México en su artículo 10, “Cuando los semáforos se encuentren con luces intermitentes se cruzará con precaución disminuyendo la velocidad; tiene preferencia de paso el conductor que transite por la vía cuyo semáforo esté destellando en color ámbar, sobre el conductor que transite en una vía cuyo semáforo esté destellando en color rojo, quien deberá hacer alto total y después cruzar con precaución”.

Las multas por cruzar mal el semáforo cuando está intermitente van desde 1,173 hasta 2,346. Fuente: Shutterstock

En el 2025, marzo y noviembre fueron los dos meses con mayor concentración de accidentes y de víctimas en zonas no federales y el domingo es el día en que mayor cantidad de defunciones viales se registraron en el 2025 entre las 18:00 y las 23:59 horas.

¿De cuánto es la multa por ignorar el semáforo intermitente?

Incumplir con estas disposiciones de preferencia de paso conlleva penalizaciones económicas y administrativas.

El reglamento vigente sobre las normas de tránsito en la CDMX advierte que los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la norma “serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular”.

El incumplimiento del artículo 10, inciso C del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México te hace perder tres puntos en tu licencia de conducir. Fuente: Shutterstock Arkadij Schell

De acuerdo con los valores publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) vigentes a partir del 1 de febrero de 2026, la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diaria tiene un valor de 117.31 pesos mexicanos.

Con base en este tabulador oficial, las sanciones económicas para los automovilistas quedan establecidas en los siguientes montos:

10 UMAS: 1,173.10 pesos.

15 UMAS: 1,759.65 pesos.

20 UMAS: 2,346.20 pesos.

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La legislación, que fue actualizada al 30 de junio del 2026, también contempla una excepción nocturna en su inciso d) para agilizar la movilidad sin comprometer la seguridad vial: “Entre las 23:00 horas y las 5:00 horas del día siguiente, debe detener totalmente el vehículo frente a la luz roja del semáforo y, una vez que se cerciore de que ningún peatón o vehículo se dispone a cruzar la intersección, podrá continuar la marcha, aun cuando no haya cambiado la señal de alto”.