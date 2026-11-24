La letra G en la palanca de cambios identifica una marcha mecánica especial y no un modo de conducción electrónico.

En determinados vehículos manuales, los conductores pueden encontrar una letra poco habitual en la palanca de cambios: la G, que suele estar ubicada antes de la primera marcha. Aunque puede confundirse con una función electrónica o un indicador adicional, en realidad identifica una relación de transmisión mecánica corta, diseñada para circular a velocidades muy bajas y enfrentar terrenos complicados.

Su denominación proviene del término alemán Gelände, que significa terreno o campo a través. Esta función reudce considerablemente la velocidad de giro de las ruedas y aumenta la fuerza de tracción del motor .

La caja de cambios es el mecanismo encargado de regular la transmisión de la potencia del motor hacia las ruedas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Teniendo en cuenta esto, es importante que los conductores sepan el significado de la letra “G”, ya que les permite avanzar por pendientes pronunciadas, caminos rocosos o superficies difíciles sin someter al embrague a un esfuerzo excesivo.

¿Qué autos tienen la letra G en la palanca de cambios?

Uno de los casos más conocidos de esta tecnología es el de la Porsche 959, un auto deportivo presentado durante la década de 1980. Este modelo incorporaba una transmisión manual de seis velocidades cuya disposición estaba identificada como G-1-2-3-4-5.

La particularidad de su caja de cambios estaba en esa primera relación corta, que no funcionaba como una marcha convencional, sino que estaba destinada a situaciones de conducción que requerían mayor fuerza y menor velocidad.

Además, esta configuración tuvo una relación particular con las normas europeas de homologación acústica de aquella época. Al identificar el primer engranaje como G y no como primera marcha, los ingenieros consiguieron que las pruebas oficiales de ruido comenzaran a partir de la siguiente relación de transmisión.

De esta manera, la marca alemana pudo cumplir con los exigentes controles sonoros sin renunciar a las seis relaciones mecánicas disponibles en el vehículo.

Esta tecnología no fue exclusiva de los automóviles deportivos . También apareció en modelos utilitarios y vehículos diseñados para circular por caminos complicados.

Uno de los ejemplos es la Volkswagen T3 Syncro, una camioneta que incorporaba esta relación adicional para facilitar los desplazamientos a baja velocidad sobre superficies irregulares o resbaladizas.

En este caso, la marcha G permitía realizar maniobras que exigían una mayor fuerza de tracción, sin necesidad de recurrir al embrague para controlar el avance del auto.

¿Cuál es la diferencia entre la marcha G y una caja reductora?

Aunque ambas soluciones mecánicas permiten mejorar la capacidad de tracción en determinadas circunstancias, no funcionan de la misma manera.

La marcha G es un engranaje independiente integrado en la caja de cambios manual . Su función consiste en proporcionar una relación extremadamente corta para avanzar lentamente y disponer de una mayor fuerza en las ruedas.

En cambio, una caja reductora es un mecanismo adicional que modifica las relaciones de transmisión del vehículo y permite disponer de marchas más cortas para distintas situaciones de conducción todoterreno.

Tampoco debe confundirse con los sistemas electrónicos modernos, como el asistente de control de descenso, que regula de forma automática la velocidad del vehículo cuando circula por pendientes pronunciadas.