Más allá de la guerra de las ofertas y los precios, la cadena de papelerías Office Max decidió enfocar su estrategia de marketing en posicionarse como una marca que ayuda a sus clientes a llevar sus proyectos al siguiente nivel.

El cambio comenzó con una revisión de su posicionamiento, un proceso que incluyó investigación sobre los hábitos y las percepciones de sus consumidores. El resultado fue una nueva plataforma de comunicación bajo el eslogan “Lo puedes todo”, que cumplirá su primer año en enero de 2027.

“Por muchos años las campañas de marketing estaban siendo muy cambiantes. De acuerdo a cómo iba cada temporada, era una nueva campaña, el eslogan había cambiado dos o tres veces en los últimos 10 años y entonces no había un posicionamiento claro”, explica Daniela Amezcua, head of marketing de Office Max, en entrevista con El Cronista.

La investigación arrojó un hallazgo que modificó la manera en que la compañía quería comunicarse: las promociones no eran necesariamente el principal motivo por el que sus clientes elegían la marca. La calidad de los productos tenía mayor relevancia y los consumidores ya reconocían esa característica tanto en las marcas propias como en las de sus proveedores.

Este descubrimiento reveló que necesitaban construir una identidad que fuera consistente sin importar la tienda o la temporada.

Así, Office Max definió un territorio de marca vinculado con la productividad. La intención es que sus tiendas dejen de ser percibidas únicamente como lugares para comprar útiles escolares o artículos de oficina y se conviertan en espacios donde las personas puedan encontrar herramientas para desarrollar proyectos personales y profesionales.

De vender productos a impulsar proyectos

La nueva estrategia se trasladó tanto a la comunicación como al diseño de las tiendas. La sucursal de Pedregal, en la Ciudad de México, fue el primer espacio donde la compañía implementó de manera integral este concepto.

El amarillo, uno de los colores más reconocibles de la marca, y la tradicional bola de ligas se convirtieron en elementos centrales de la identidad visual. A ellos se sumaron distintas categorías y servicios que buscan ampliar la experiencia de compra.

La tienda también incorporó el Inspiratorio, un espacio destinado a actividades y talleres que van desde manualidades y fotografía hasta educación financiera. Las actividades son gratuitas y los asistentes pueden consultar la programación y registrarse mediante un código QR que los dirige a una aplicación desarrollada internamente.

“Lo que buscamos nosotros es cómo hacerle más fácil la vida a nuestros clientes, obviamente con los productos y servicios adecuados que ofrecemos en las tiendas para que ellos puedan llevar sus proyectos al siguiente nivel”, afirma la directiva.

La intención es que la experiencia física tenga un papel más amplio en la relación con el consumidor. Aunque el comercio electrónico ha ganado terreno, Office Max identificó que sus clientes todavía valoran acudir a las sucursales, particularmente cuando se trata de compras escolares o de actividades que involucran a toda la familia.

En el caso de Pedregal, la compañía reporta un crecimiento de 6% en el número de clientes desde la apertura bajo el nuevo concepto. El reto ahora es replicar ese modelo en el resto de sus tiendas.

El marketing digital concentra 90% del presupuesto

Aunque la apuesta es por la experiencia física, lo digital ayuda a atraer compradores. Actualmente, alrededor de 90% del presupuesto de marketing de Office Max se concentra en medios digitales, una decisión que responde a la posibilidad de ampliar el alcance de sus campañas sin incrementar proporcionalmente la inversión.

La estrategia incluye redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, publicidad programática, plataformas de streaming y colaboraciones con creadores de contenido (los influencers ya representan entre 10 y 20% de la inversión total en contenido digital).

La televisión conserva un lugar dentro de la mezcla, aunque su participación se concentra en campañas específicas, como Back to School.

La distribución de los canales también depende del público al que busca llegar la compañía: estudiantes, madres y familias, oficinistas y pequeñas y medianas empresas (pymes).

“¿Cómo podemos llegar con el mismo presupuesto a mucha más gente? Y eso lo logras a través del mundo digital”, explica Amezcua.

Los resultados de la estrategia comienzan a reflejarse en sus indicadores digitales. De acuerdo con la directiva, el tráfico hacia el sitio web de Office Max aumentó entre 20 y 30%, mientras que el crecimiento del propio sitio superó 50%. La compañía también reporta que su comercio electrónico registra actualmente un avance de doble dígito, después de varios años sin alcanzar ese ritmo.

Sin embargo, el objetivo no es trasladar toda la relación con el consumidor al entorno digital. La compañía utiliza herramientas de geolocalización y publicidad local para dirigir tráfico a sus sucursales, especialmente durante temporadas comerciales específicas.

“Al consumidor específico le sigue gustando mucho la experiencia en tienda. De ir a comprar tus útiles escolares con tu hija, vas, escoges, como que toda esa parte, no juegas con los plumones”, comenta.

En este esquema, las métricas no se limitan a las impresiones o interacciones en redes sociales. Office Max también monitorea semanalmente el alcance de sus campañas, el tráfico digital y físico, las ventas y el ticket promedio.

Durante Back to School, por ejemplo, uno de los indicadores relevantes es elevar el gasto por cliente, debido a que las compras de listas escolares pueden representar un ticket promedio hasta tres veces mayor que el habitual.

Para Amezcua, el desafío hacia los próximos años será entender mejor qué quieren ver los consumidores y no limitar las redes sociales a mostrar el amplio catálogo de productos de la compañía.

“Porque tú les quieres enseñar dos millones de productos que tienes, pero ellos, ¿qué quieren ver? ¿Cómo conectas? ¿Cómo haces que te comenten, que conecten, que te reposten?”, plantea.

La libreta del CMO: 4 lecciones de Daniela Amezcua, head of marketing de Office Max