Adquirir una propiedad por debajo de su valor comercial puede parecer el negocio de tu vida, pero en México esa aparente “ganga” podría convertirse en un problema fiscal. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la facultad legal de interpretar la diferencia entre lo que pagaste y lo que realmente vale el inmueble como un ingreso indirecto y, por lo tanto, sujeto al pago del Impuesto sobre la Renta (ISR). Y lo más importante que debes saber: la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya respaldó este criterio de forma definitiva, dándole plena validez legal a ese cobro y cerrando la puerta a cualquier argumento en contrario. Para entender por qué existe este cobro, primero hay que comprender la lógica detrás. Desde la perspectiva del SAT, adquirir un bien muy por debajo de su precio real equivale a recibir un beneficio económico real y concreto, aunque nunca haya llegado un solo peso adicional a tu cuenta bancaria. En términos prácticos, este criterio funciona como un “disparador”: si una persona adquiere un inmueble por un monto menor al valor de avalúo y la diferencia rebasa ese 10%, la autoridad fiscal presume que hubo una ganancia implícita por la operación. En consecuencia, el impuesto no se calcula sobre el valor total del inmueble, sino únicamente sobre la diferencia entre el precio pagado y el valor de avalúo. Por ejemplo, si una propiedad se compra en 1,000,000 y el avalúo la sitúa en 1,200,000, el gravamen recaería sobre los 200,000 de diferencia. Para determinar si existe esa diferencia relevante, la autoridad no actúa de manera arbitraria. Se apoya en herramientas técnicas como avalúos realizados por peritos o corredores autorizados, valores comerciales de mercado documentados, y referencias de operaciones similares en la misma zona o período. Con esos elementos, establece un valor objetivo del inmueble y lo compara con el precio declarado en la escritura. Si la brecha es considerable, el mecanismo fiscal se activa. En ese sentido, es importante aclarar que no toda compra a precio reducido genera automáticamente una obligación de pago. Muchos contribuyentes cuestionaban si el SAT realmente tenía facultades para gravar una diferencia de valor que técnicamente nunca se materializó como dinero recibido. El debate llegó hasta el máximo tribunal del país y el resultado no dejó margen de duda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio claro y contundente: cuando la diferencia entre el precio de compra y el avalúo oficial supera el 10%, puede legalmente considerar esa brecha como un ingreso gravable y exigir el pago del ISR correspondiente. Este umbral del 10% es clave, porque establece un límite a partir del cual la operación deja de ser una simple negociación comercial y se convierte en un hecho imponible con consecuencias tributarias concretas. El objetivo declarado detrás de esta medida es combatir prácticas como declarar precios menores a los reales en las escrituras, simular transacciones para reducir la carga fiscal, u omitir ingresos derivados de beneficios patrimoniales.