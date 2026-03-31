Este martes 31 de marzo, un sistema ciclónico que recorre el occidente, centro y noreste del territorio nacional traerá consigo un gran chaparrón. Las condiciones favorecerán chubascos con descargas eléctricas, ráfagas de viento considerables y, en varias regiones, la caída de granizo que podría sorprender a quienes salgan sin paraguas. Las precipitaciones más intensas del día se concentrarán en el sur del país. Oaxaca y Chiapas recibirán lluvias puntuales muy fuertes que podrían acumular entre 50 y 75 milímetros en 24 horas, lo que representa un riesgo real de encharcamientos y desbordamientos en zonas vulnerables. Un escalón abajo, estados como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Puebla, Veracruz y Tabasco enfrentarán chubascos con acumulados de entre 25 y 50 milímetros. La Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Guerrero y buena parte del sureste también registrarán intervalos de lluvia a lo largo de la jornada, aunque con menor intensidad. Más allá de la lluvia, el día deparará fenómenos poco habituales para esta época del año. La posible caída de granizo afectará estados del centro, oriente y sureste del país durante la tarde, mientras que por la mañana existe la probabilidad de aguanieve en zonas de alta montaña que superen los 4,200 metros sobre el nivel del mar, principalmente en el centro y oriente del país. En el Valle de México, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco, pero la tarde traerá un cambio drástico: nubosidad extensa, lluvias fuertes, rayos y posible granizo tanto en la capital como en municipios del Estado de México. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 22 grados centígrados, con rachas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Quienes esperan que la situación mejore pronto tendrán que armarse de paciencia. Para el miércoles se prevé que el sistema ciclónico se desplace hacia el oriente y la Península de Yucatán, interactuando con canales de baja presión que mantendrán activos los chubascos en el norte, occidente, centro, oriente y sur del país.