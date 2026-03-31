La Secretaría de Educación Pública ya tiene definido el esquema de pausas escolares para los próximos meses, y hay buenas noticias para millones de familias en México: el período de descanso de Semana Santa será más extenso de lo que muchos esperaban. Gracias a la coincidencia entre el receso oficial y una jornada institucional ya programada, los alumnos de educación básica podrán comenzar a descansar antes del inicio formal de las vacaciones, y no volverán a las aulas sino hasta el lunes 13 de abril. La razón detrás del inicio temprano del receso fue la sesión mensual del Consejo Técnico Escolar (CTE), que tuvo lugar el último viernes de cada mes. En marzo, esa fecha cayó el día 27, lo que implica que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no asistieron a clases ese día. Aunque técnicamente no forma parte del período vacacional establecido por la SEP, el efecto práctico es claro: las familias contarán con un fin de semana largo antes de que arranquen formalmente las vacaciones el lunes 30 de marzo. El calendario oficial contempla un receso que abarca prácticamente la totalidad de las dos semanas posteriores a esa fecha. El período vacacional corre desde el 30 de marzo hasta el 10 de abril de manera ininterrumpida, lo que suma 14 días sin clases para los alumnos de nivel básico en casi todo el país. El regreso a clases quedará fijado para el lunes 13 de abril, una vez finalizado el receso establecido por la autoridad educativa federal.