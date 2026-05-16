Si crees que solo te pueden multar por pasarte un alto o exceder la velocidad, estás equivocado. Las autoridades de tránsito en México intensificaron los operativos de revisión vehicular para sancionar algo que millones de conductores hacen sin saberlo: circular con objetos y accesorios prohibidos en su vehículo. Las multas pueden superar los 5,000 pesos, y en algunos casos llegar a casi 6,000. El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece restricciones claras sobre los accesorios que puede llevar un vehículo. El objetivo de estas normas es garantizar la seguridad vial y permitir que las autoridades identifiquen a cualquier conductor sin obstáculos. Lo que sorprende a muchos es que los objetos prohibidos en autos no son raros ni inusuales, son cosas que se venden en tiendas de autopartes y que miles de personas colocan en sus autos todos los días. Poner un plástico transparente u oscuro sobre la placa para “protegerla” parece inofensivo, pero está expresamente prohibido. Del mismo modo, los portaplacas o marcos que cubran parcialmente los números o letras de la matrícula son motivo de sanción, ya que las autoridades exigen que la placa sea completamente legible en todo momento. La infracción más costosa es el uso de detectores o sistemas antirradar. Cualquier dispositivo diseñado para interferir con cámaras de fotocívicas o radares de velocidad está completamente prohibido, y su uso puede generar una multa de hasta 5,865 pesos — equivalente a 50 UMAs. Esta restricción aplica también en Sonora, donde el Reglamento de Tránsito de Hermosillo (actualizado en diciembre de 2024) prohíbe expresamente cualquier sistema que interfiera con dispositivos tecnológicos de vigilancia. En cuanto a los vidrios polarizados, el oscurecimiento no puede superar el 20%. Si son más oscuros, necesitas un permiso especial por motivos de salud ante la SEMOVI; de lo contrario, la multa puede llegar hasta los 13,000 pesos. En Sonora, el Artículo 72 de la Ley de Tránsito Estatal prohíbe además cualquier material opaco en el parabrisas que obstruya la visión del conductor. También están prohibidos los escapes modificados para generar ruido excesivo, las bocinas o cláxones que emitan sonidos distintos a los de fábrica, y los faros que deslumbren a otros conductores. En Hermosillo, el Artículo 19 de la normativa municipal sanciona específicamente estas alteraciones, así como el uso de equipos de sonido a volumen que contamine el ambiente auditivo. Finalmente, un punto que pocos conocen: está prohibido usar neumáticos metálicos o cualquier accesorio que cause daño directo a la carpeta asfáltica. Las multas por accesorios prohibidos en general oscilan entre los 1,131 y los 5,657 pesos, calculadas con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA).