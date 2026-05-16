La Secretaría de Economía informó que el nuevo registro obligatorio de líneas telefónicas ya está en marcha y será requisito para mantener activo el servicio celular en México. La medida aplica para usuarios de prepago y pospago de todas las compañías telefónicas. De acuerdo con la información oficial, las personas deberán vincular su número celular con la CURP y una identificación vigente para evitar la suspensión de la línea. El trámite puede realizarse en línea o de forma presencial en centros de atención de cada operador. Las autoridades señalaron que la medida busca combatir delitos como fraude, extorsión y secuestro virtual cometidos mediante líneas anónimas. El Gobierno aclaró que el proceso es gratuito y que no permite rastrear teléfonos ni acceder a las comunicaciones de los usuarios. El Gobierno de México confirmó que las líneas que no completen el registro antes del 30 de junio serán suspendidas automáticamente. La medida comenzará a aplicarse desde el 1 de julio y afectará a usuarios de todas las compañías telefónicas. En la plataforma oficial se indica que “si no registras tu línea antes del 30 de junio, se suspenderá tu servicio a partir del 1 de julio”. También se aclaró que las personas podrán recuperar el servicio una vez que concluyan el trámite correspondiente. Las autoridades explicaron que el objetivo principal es eliminar líneas anónimas utilizadas para actividades delictivas. El Gobierno y sus organismo remarcaron que los operadores estarán obligados a proteger la información personal de los usuarios conforme a la legislación vigente. El procedimiento puede hacerse desde el teléfono móvil o directamente en centros de atención al cliente. Para iniciar el proceso, las personas deberán ingresar al portal oficial y seleccionar la compañía telefónica correspondiente. Según el Gobierno, “solo necesitas tu credencial vigente” para completar el trámite. Además de la identificación oficial, el sistema solicitará el número celular y la CURP para validar la identidad del titular de la línea. El registro incluye la captura de fotografías de la identificación oficial y una validación biométrica mediante la cámara del celular. Una vez finalizado el proceso, el usuario recibirá la confirmación del registro exitoso de la línea. Ante las dudas de usuarios, las autoridades aseguraron que el nuevo sistema no permitirá rastrear celulares ni revisar llamadas o mensajes. El Gobierno sostuvo que la finalidad del registro es únicamente identificar líneas activas y evitar el uso anónimo. En el apartado de preguntas frecuentes se aclara que “este proceso no permite rastreo ni acceso a tus comunicaciones”. También se advirtió que utilizar tarjetas SIM extranjeras no evita la obligación de registro en el país correspondiente. El Gobierno de Claudia Sheinbaum también indicó que las compañías telefónicas no realizarán llamadas de confirmación y recordó que cualquier registro debe efectuarse únicamente mediante los portales oficiales o centros autorizados de atención.