¿Poco tiempo? Te resumimos la noticia en estos cuatro ítems fáciles y sencillos: La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, informó sobre los beneficios nutricionales de la manzana y presentó un monitoreo nacional de precios de las variedades red delicious, gala y golden. El levantamiento se realizó del 4 al 8 de mayo en distintos supermercados y mercados del país. De acuerdo con el informe del Gobierno de México, el kilo de manzana red delicious registró un precio promedio de 41.93 pesos, mientras que la variedad gala alcanzó los 57.65 pesos y la golden se ubicó en 58.16 pesos por kilo. Los costos de la manzana cambian considerablemente dependiendo de la región y el establecimiento. Profeco destacó que esta fruta no sólo es popular por su sabor y facilidad de consumo, sino también porque forma parte de una alimentación saludable. Gracias a su contenido de fibra, antioxidantes y vitaminas, la manzana es considerada una aliada para la salud cardiovascular y el control del colesterol. La manzana contiene agua, fibra soluble e insoluble, vitamina C, vitamina E y potasio. Además, aporta antioxidantes naturales como la quercetina y polifenoles que ayudan a combatir enfermedades crónicas y proteger el sistema cardiovascular. La Profeco recomendó consumirla con cáscara para aprovechar mejor su fibra y antioxidantes. También señaló que su alto contenido de agua, cercano al 85%, la convierte en una fruta ideal para dietas balanceadas y de control de peso. El monitoreo de Profeco reveló diferencias importantes en los precios de la manzana dependiendo del tipo y del punto de venta. Algunas cadenas comerciales ofrecen costos mucho más accesibles que ciertos mercados y tiendas premium. En contraste, los precios más elevados se encontraron en mercados tradicionales y supermercados premium. En algunos casos, el kilo de manzana alcanzó casi los 90 pesos, especialmente en variedades golden y red delicious. La manzana suele ser llamada “la fruta del pecado” por su relación con el relato bíblico de Adán y Eva en el Jardín del Edén. Aunque el texto religioso nunca menciona explícitamente una manzana, con el paso de los siglos esta fruta quedó asociada al fruto prohibido que simboliza la tentación y el conocimiento. La imagen de la manzana roja se popularizó en pinturas, literatura y tradiciones culturales occidentales, convirtiéndola en uno de los símbolos más reconocibles de la historia bíblica. Actualmente, además de esa referencia cultural, es considerada una de las frutas más saludables y completas.