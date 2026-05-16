La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió un Aviso Especial ante la llegada de un temporal de lluvias que afectará a la capital durante cuatro días consecutivos, desde el lunes 18 hasta el jueves 21 de mayo. Según se pudo ver en el reciente comunicado de la SGIRPC las precipitaciones podrían presentarse con intensidad fuerte a muy fuerte y estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora en distintas zonas. La dependencia capitalina alertó que las lluvias podrían generar encharcamientos, corrientes de agua y afectaciones viales en diferentes puntos de la Ciudad de México. También pidió mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales durante los próximos días. Entre las principales recomendaciones emitidas por Protección Civil destacan: El organismo capitalino indicó que las tormentas previstas para esta semana podrían incluir actividad eléctrica y caída de granizo. Además, las ráfagas de viento podrían superar los 50 kilómetros por hora en algunas alcaldías. También insistieron en seguir el Sistema de Alerta Temprana para conocer cualquier actualización sobre las condiciones meteorológicas.