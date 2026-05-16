En México, poseer un permiso para manejar auto o Licencia de conducción es un requisito esencial para transitar por las carreteras a lo largo del país. Este documento valida que el individuo posee las competencias y el conocimiento tanto teórico como práctico necesarios para desempeñarse al volante en las vías públicas. Es preciso señalar que los requisitos para acceder a a la licencia de conducir varían de un estado a otro; no obstante, existen criterios que se estandarizan a través de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Un ejemplo de esto es la edad mínima para manejar y la edad a partir de la cual se puede solicitar el documento. La obtención de la licencia de conducir en México está permitida a partir de los 18 años. No obstante, esto no implica que un menor de edad esté excluido de la posibilidad de conducir, puesto que también es posible solicitar un permiso. En regiones como Estado de México o Sonora, a partir de los 16 años, los adolescentes pueden obtener un permiso que les permita conducir legalmente. Para tal efecto, deberán contar con la presencia de un tutor adulto, quien se encargará de firmar una carta responsiva. Adicionalmente, será necesario aprobar un examen referente al Reglamento de Tránsito del estado. Este permiso tiene validez únicamente hasta que el conductor alcance la mayoría de edad; al cumplir los 18 años, será necesario proceder con la tramitación de la licencia de conducir convencional. El Artículo 51 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece que “(..) todas las personas que realicen el trámite para obtener o renovar una licencia o permiso de conducir, deberán acreditar el examen de valoración integral que demuestre su aptitud para ello, así como el examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades necesarias". De todas formas, que no exista un límite de edad no exime a los conductores de demostrar que son aptos para manejar. De hecho, la ley establece que todos los solicitantes, sin excepción, deben aprobar un examen de valoración integral. De acuerdo con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en México no existe una edad máxima establecida. Esto significa que cualquier ciudadano, sin importar su edad, puede tramitar o renovar la licencia de conducir, si cumple con los requisitos necesarios.