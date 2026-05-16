El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, ratificó que los trabajadores bajo el régimen de la Ley 73 mantienen el beneficio histórico de jubilación. Este esquema protege exclusivamente a quienes iniciaron su vida laboral antes del cambio estructural. Para acceder a este modelo previsional, el asegurado y futuro pensionado del IMSS debe cumplir con criterios específicos de semanas y cálculo del monto. A diferencia del sistema actual, este régimen pensional otorga una renta mensual basada estrictamente en su trayectoria laboral activa. La distinción principal de este marco legal radica en la cantidad de aportaciones exigidas y en la fórmula utilizada para determinar la pensión final. Este mecanismo resulta considerablemente más favorable que los esquemas basados en cuentas de ahorro individuales. Los beneficiarios del régimen de la Ley 73 pueden realizar su trámite de manera directa al cumplir la edad de retiro estipulada por la normativa vigente. Para asegurar un proceso exitoso, es indispensable verificar el historial ante el instituto de forma anticipada. Semanas mínimas: Se requiere un piso básico de solo 500 semanas de cotización reconocidas ante el IMSS. Cálculo del monto: El dinero mensual se determina promediando el salario diario cotizado durante las últimas 250 semanas laborales. Aquellos empleados registrados a partir del 1 de julio de 1997 pertenecen a la Ley 97 obligatoriamente. Este esquema ya no ofrece un ingreso vitalicio garantizado por el Estado, sino que depende del dinero acumulado en la Afore. Para el año 2026, los trabajadores de este régimen necesitan acreditar un mínimo de 875 semanas cotizadas. Dicho requisito se incrementará paulatinamente en veinticinco semanas por año hasta alcanzar el tope legal de mil semanas en 2031. Estado de cuenta Afore: En la sección superior del documento se detalla explícitamente el régimen asignado al trabajador “Régimen 73” o “Ley 97”. Constancia de Semanas Cotizadas: Herramienta que se puede descargar en la página del IMSS Digital para conocer la fecha exacta del primer movimiento afiliatorio. Si deseas recibir asesoría gratuita para identificar tu esquema de retiro o iniciar tu cambio de administradora, puedes registrarte en el enlace oficial de la institución. Este proceso te permitirá optimizar el rendimiento de tu cuenta individual de forma segura. Para iniciar tu solicitud, haz clic en esta liga oficial y completa los siguientes datos obligatorios: Información de identidad: Deberás ingresar tu nombre completo, apellido paterno, apellido materno y tu Clave Única de Registro de Población, CURP. Se solicita un teléfono celular de 10 dígitos y un correo electrónico vigente para el seguimiento del trámite. Tendrás que seleccionar tu estado, municipio o alcaldía, especificar el tipo de trámite que deseas realizar y la red social por la que nos contactas.