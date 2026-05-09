FEMSA y Coca-Cola FEMSA fueron reconocidas en el Dow Jones Best-in-Class World Index 2026, elaborado por S&P Dow Jones Índices, como resultado de su estrategia de negocio que integra la sostenibilidad y la competitividad. Ambas compañías son las únicas empresas mexicanas del sector de alimentos y bebidas reconocidas en este índice, que agrupa al top 10% de las 2,500 empresas más grandes del mundo con mejor desempeño en sostenibilidad en cada industria, de acuerdo con el S&P Global BMI. En un comunicado se informó que FEMSA se suma por segundo año consecutivo en este índice global, mientras que Coca-Cola FEMSA lo hace por primera vez, alcanzando un puntaje histórico de 81 puntos en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA) de S&P Global —el cuarto resultado más alto a nivel mundial en su sector—, como reflejo de una gestión consistente en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG) integrada a la estrategia y operación del negocio. “En FEMSA, la sostenibilidad no es un esfuerzo paralelo: está integrada en la forma en que operamos y tomamos decisiones en más de 18 países. Que FEMSA y Coca-Cola FEMSA formen parte del Dow Jones Best-In-Class World Index, que solo incluye al 10% de las compañías con mejor desempeño en sostenibilidad a nivel global y que seamos las únicas compañías mexicanas en su industria confirma la madurez de una estrategia que hemos construido durante más de 135 años”, señaló Jessica Ponce de León, directora de sostenibilidad FEMSA en el documento. Por su parte, el reconocimiento de Coca-Cola FEMSA por primera vez se da luego de que en 2025, fortaleciera sus capacidades de gestión del agua, acción climática, economía circular, seguridad y bienestar integral de colaboradores, y avanzara también en una agenda robusta de transparencia y gobernanza, al reportar por primera vez en alineación con NIIF S1 y S2 y con el marco de Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (TNFD).