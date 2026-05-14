La Constancia de Situación Fiscal (CSF) se convirtió en uno de los documentos más solicitados por trabajadores, empresas y contribuyentes en México, un trámite que suele ser necesario para facturación, nómina, declaraciones y distintos procedimientos vinculados al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Aunque muchos creen que es obligatorio contar con contraseña o firma electrónica para obtenerla, el SAT ofrece alternativas digitales que permiten descargar la constancia online y gratis. El SAT habilitó una herramienta digital llamada SAT ID que permite tramitar la Constancia de Situación Fiscal sin necesidad de contraseña ni e.firma vigente. Este mecanismo fue diseñado para facilitar trámites a distancia y evitar filas en las oficinas del organismo. Para iniciar el procedimiento, los contribuyentes solo necesitan ingresar su RFC, un correo electrónico y un número telefónico. Además, deberán validar su identidad mediante una identificación oficial y un breve video solicitado por el sistema. El proceso puede completarse desde celular o computadora y, si la solicitud es aprobada, el SAT envía las instrucciones para descargar la constancia en un plazo máximo de cinco días hábiles. La CSF contiene información clave sobre el registro tributario de cada contribuyente. Este documento es utilizado frecuentemente por empresas, empleadores y autoridades fiscales para validar datos oficiales.