Con el verano a la vuelta de la esquina, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene una noticia que miles de familias estaban esperando. La dependencia confirmó una promoción especial de hasta 50% de descuento en sus centros de esparcimiento y hospedaje durante mayo 2026, pensada para que derechohabientes, pensionados y adultos mayores puedan descansar sin que el bolsillo sufra las consecuencias. Los principales beneficiarios de la tarifa preferencial son los adultos mayores que cuenten con credencial del INAPAM vigente, así como pensionados y jubilados del IMSS. Los trabajadores activos de la institución —tanto personal de confianza como sindicalizado— también pueden acceder al 50% de descuento en hospedaje y entradas a balnearios. Para los derechohabientes en general, es decir, trabajadores afiliados de empresas privadas y sus familias, los descuentos van del 10% al 20%, dependiendo de la temporada y el centro vacacional seleccionado. Para hacer válido el descuento al momento de ingresar o reservar, es indispensable presentar: Las reservaciones pueden hacerse llamando al Centro de Contacto al número 800 623 23 23, opción 7-1, o a través del portal oficial de Centros Vacacionales IMSS. Cuatro destinos participan en la promoción, cada uno con características distintas: