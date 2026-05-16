Este domingo, 17 de mayo de 2026, la Iglesia católica celebra a San Pascual Bailón, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de sobresalir en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Según las escrituras, San Pascual Bailón, religioso de la Orden de los Hermanos Menores de Villarreal (Valencia), destacó por su ardiente amor al misterio de la Santísima Eucaristía En Villarreal, de la región de Valencia, en España, san Pascual Bailón fue un religioso de la Orden de los Hermanos Menores. Se mostró siempre diligente y benévolo hacia todos, destacando por su servicio y caridad. Honró constantemente el misterio de la santísima Eucaristía con ardiente amor. Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo El 17 de mayo de 2026, la comunidad católica celebra la festividad de varios santos, resaltando la importancia de su legado espiritual. Entre ellos se encuentra la Beata Antonia Mesina, una figura del siglo XX conocida por su dedicación y servicio a los más necesitados. Su vida inspira a muchos a seguir su ejemplo de fe y caridad. Asimismo, se conmemoran a San Emiliano de Vercelli, un santo del siglo VI que se destacó por su compromiso con la evangelización y su trabajo en la fundación de monasterios. Su vida refleja la importancia de la reflexión y la oración en la vida cristiana. En esta jornada, también se recuerdan a la Beata Julia Salzano y al San Pedro Liu Wenyuan, ambos del siglo XIX y XX, respectivamente, así como a las figuras de Santa Restituta y San Víctor de Alejandría, que datan del siglo IV. Cada uno de estos santos aporta una visión única sobre la fe, enriqueciendo la tradición cristiana en este día especial.