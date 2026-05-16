Cada peso cuenta. Y para millones de familias de México que recorren tiendas y supermercados buscando estirar el gasto semanal, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) acaba de entregar una respuesta concreta: hay cadenas donde los precios de los productos básicos son significativamente más bajos que en el resto. El organismo presentó esta semana los resultados de su monitoreo de precios durante la primera quincena de mayo, y los datos revelan diferencias de hasta decenas de pesos por el mismo producto dependiendo de dónde se compre. Tras revisar los precios promedio a nivel nacional de los 24 productos que integran la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), la dependencia identificó cinco supermercados que encabezan el ahorro para los consumidores este mes: El semáforo del ahorro que implementó la dependencia permite identificar en tiempo real qué productos registraron las mayores caídas de precio. Los datos del reporte destacan tres productos clave: El Paquete Contra la Inflación y la Carestía es el mecanismo del gobierno federal para garantizar que 24 productos esenciales se mantengan por debajo de los 910 pesos en su conjunto. Las tiendas adheridas colocan señalética especial para que los compradores identifiquen rápidamente los artículos con precio protegido. Iván Escalante, titular de Profeco, señaló durante la conferencia mañanera que el objetivo es que ningún mexicano pague más de esa cantidad por la canasta básica, y que se trabaja con la Agencia Nacional de Transformación Digital y Automatización (ANTAD) para que los identificadores lleguen a todos los puntos de venta del país. La Profeco no solo monitorea: también publica los resultados y tiene mecanismos para que los consumidores reporten cuando los precios no se respetan. Además, el semáforo de ahorro está disponible para consulta y permite comparar qué tan competitiva es la sucursal donde habitualmente se hace la compra.