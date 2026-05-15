El Gobierno de México, a través del programa Guía Paisano, acaba de reforzar los controles de vigilancia para todos los ciudadanos mexicanos y otros ciudadanos que transitan por las fronteras nacionales desde Estados Unidos. Estas medidas buscan regularizar la estancia de vehículos extranjeros y proteger la integridad de los menores. Es fundamental que los viajeros mexicanos comprendan que el incumplimiento de estos trámites administrativos puede derivar en sanciones severas o retrasos significativos. Las El Gobierno de México exige ahora documentación original y vigente para permitir el flujo migratorio legal en aeropuertos, puertos y cruces fronterizos. Para quienes ingresaron con un vehículo extranjero y su permiso de importación temporal venció, es obligatorio tramitar el “Retorno Seguro”. Esta facilidad administrativa, otorgada por el SAT, permite trasladar legalmente la unidad hacia la frontera para su salida definitiva. Sin este documento, cualquier ciudadano que conduzca un vehículo con el permiso de importación vencido se arriesga a que la unidad sea decomisada por las autoridades. Una vez presentado el escrito de solicitud ante la oficialía de partes, el SAT otorga un plazo estricto de cinco días hábiles para el retorno. Es vital cumplir con este tiempo para legalizar la situación del vehículo en territorio mexicano. Si el automóvil sufrió un robo o accidente, el propietario debe enviar un escrito a la Administración Central de Operación Aduanera en la Ciudad de México. Se requiere adjuntar la documentación original que justifique el incidente para cancelar formalmente el permiso. Para la salida de niñas, niños y adolescentes que viajen solos o con terceros, el INM exige el Formato de Salida de Menores (SAM). Este documento gratuito garantiza que el menor cuente con el consentimiento legal de sus padres o tutores. El formato SAM puede obtenerse en línea y debe ser sellado en las oficinas del INM para ser oficial. Es aplicable para menores con nacionalidad mexicana o doble nacionalidad, exceptuando a aquellos que ingresaron al país bajo la condición de turistas.