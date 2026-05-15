El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que gran parte de la población contribuye al sistema fiscal incluso sin realizar trámites ante el organismo. Esto ocurre porque algunos impuestos se cobran de manera inmediata al comprar productos, contratar servicios o cargar combustible. En la práctica, estos gravámenes forman parte de la vida diaria y aparecen integrados en tickets, facturas o tarifas. Por ese motivo, muchas veces pasan desapercibidos para los consumidores, aunque representan una fuente clave de recaudación para el Gobierno mexicano. Uno de los principales impuestos automáticos es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se aplica sobre la mayoría de los productos y servicios en el país. Cada vez que una persona realiza una compra en supermercados, restaurantes, tiendas o plataformas digitales, ese porcentaje ya está incluido en el precio final. También existe el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que se cobra en productos específicos como gasolina, cigarros, bebidas alcohólicas y refrescos. En estos casos, el consumidor paga el gravamen sin necesidad de hacer ningún trámite adicional ante el SAT. De acuerdo con el organismo fiscal, estos impuestos indirectos permiten recaudar recursos de manera constante y sencilla. A diferencia del ISR, no requieren declaraciones individuales para ser cobrados, ya que las empresas actúan como intermediarias en la retención y entrega del dinero al Estado. En muchos casos, los consumidores desconocen cuánto pagan realmente por estos conceptos porque el monto se integra automáticamente en el precio exhibido. Sin embargo, el impacto puede ser considerable en gastos diarios y servicios básicos. El SAT explicó que los impuestos indirectos son aquellos que se aplican sobre el consumo y no directamente sobre los ingresos de las personas. Por eso, prácticamente cualquier ciudadano que compre productos o contrate servicios termina aportando al sistema tributario, incluso sin notarlo. Este esquema abarca gastos cotidianos como cargar gasolina, pedir comida, pagar plataformas de streaming o comprar electrodomésticos. Incluso quienes no están inscritos formalmente ante Hacienda contribuyen mediante este tipo de consumos. Además, la autoridad fiscal señaló que estos impuestos ayudan a financiar programas públicos, infraestructura y distintos servicios gubernamentales. Especialistas también remarcan que entender cómo funcionan puede ayudar a los consumidores a comprender cuánto del precio final de muchos productos corresponde realmente a cargas tributarias. Entre los productos con mayores cargas automáticas aparecen los combustibles, las bebidas alcohólicas y el tabaco, debido al IEPS. En algunos casos, estos artículos acumulan tanto IVA como impuestos especiales, elevando significativamente su costo final. Los servicios digitales también se encuentran dentro de esta categoría. Plataformas de streaming, aplicaciones de transporte y servicios en línea deben incorporar el IVA en los cobros realizados a usuarios mexicanos, conforme a las disposiciones fiscales vigentes. En supermercados y comercios, la mayoría de los artículos de consumo diario también integran IVA. Aunque algunos productos de la canasta básica cuentan con tasa cero, muchos otros sí incluyen el impuesto dentro del precio que paga el consumidor. De esta manera, el SAT reconoció que millones de mexicanos pagan impuestos de forma automática todos los días, incluso sin percibirlo directamente. Cada compra o servicio contratado puede representar una contribución inmediata al sistema fiscal nacional.