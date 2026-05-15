De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes inicia oficialmente la temporada de huracanes. Aun así, una circulación anticiclónica continuará favoreciendo la ola de calor en 14 estados del país y provocará su expansión hacia otras nueve entidades. En regiones como Baja California, Chihuahua, Michoacán y Oaxaca se pronostican temperaturas de hasta 45 grados centígrados, mientras que en zonas del suroeste del Estado de México el termómetro podría alcanzar máximas cercanas a los 35 grados. Al mismo tiempo, la entrada de humedad y la presencia de un canal de baja presión generarán lluvias fuertes y chubascos en el sureste mexicano y la península de Yucatán. Además, en distintas zonas del centro, occidente, oriente y noroeste del país podrían registrarse tormentas eléctricas y caída de granizo. El pronóstico extendido del SMN indica que las lluvias acompañadas de actividad eléctrica y granizo continuarán durante el fin de semana en regiones del noreste, centro, oriente, occidente y sureste del país, incluido el Valle de México. También se esperan rachas de viento intensas en el norte del territorio nacional, con velocidades de hasta 80 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. La circulación anticiclónica seguirá manteniendo temperaturas elevadas en gran parte del país, especialmente durante las tardes. Para el sábado, la onda de calor concluirá en Sonora y Chihuahua, aunque comenzará a extenderse hacia Veracruz, Campeche y Yucatán.