La temporada de huracanes 2026 ya inició oficialmente en México y las autoridades federales advirtieron que varios estados deberán prepararse para enfrentar lluvias torrenciales, fuertes vientos, inundaciones y posibles evacuaciones preventivas. El Gobierno de México pidió a la población revisar su Plan Familiar de Protección Civil, identificar refugios temporales y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos. "Se pronostican entre 18 y 21 sistemas, por lo que es momento de prepararnos: revisa tu Plan Familiar, ubica refugios temporales y conoce qué hacer antes, durante y después“, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil, CNPC. Las zonas con mayor riesgo serán los estados costeros tanto del océano Pacífico como del Atlántico, debido a que se prevé una temporada más activa de lo habitual. Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertaron que los ciclones tropicales podrían impactar directamente comunidades vulnerables durante los próximos meses. La temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico arrancó este 15 de mayo y, de acuerdo con el pronóstico oficial, se esperan entre 18 y 21 sistemas con potencial de provocar afectaciones importantes en territorio mexicano. Los estados del Pacífico que deberán mantenerse en vigilancia constante son: Además de las lluvias intensas, las autoridades alertan por posibles deslaves, crecidas de ríos, inundaciones urbanas y oleaje elevado en zonas costeras. En el océano Atlántico también se espera una temporada activa. El pronóstico contempla entre 11 y 15 ciclones tropicales, por lo que los estados ubicados en el Golfo de México y el Caribe mexicano deberán reforzar medidas preventivas. Las autoridades recomendaron identificar refugios temporales, preparar documentos importantes y contar con una mochila de emergencia ante cualquier eventualidad. De acuerdo con el pronóstico oficial del Gobierno de México y la Conagua, durante la temporada 2026 se prevé la formación de tormentas tropicales y huracanes de distintas categorías tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Las autoridades insistieron en que la prevención será clave durante toda la temporada de huracanes, especialmente en comunidades costeras y zonas propensas a inundaciones.