Desde 2026, una nueva exención impositiva modifica el impuesto predial en el sur de Texas y elimina un cobro que afectaba a propietarios de zonas fronterizas. La medida establece que no deberán pagar el aumento del impuesto derivado de determinadas obras públicas, sin necesidad de desembolsar un solo centavo adicional por ese concepto.

El cambio surge tras la aprobación de la Proposición 17 y su ley de implementación, ya en vigor. El alivio fiscal aplica únicamente al incremento del valor fiscal generado por infraestructura de seguridad en la frontera instalada en terrenos privados.

¿En qué consiste el adiós al impuesto a propietarios y qué pago deja de ser obligatorio?

La exención impide cobrar el impuesto predial según el valor sobre el aumento del valor fiscal de la propiedad causado por obras como muros, cercas, caminos, zanjas o sistemas de vigilancia fronteriza. De este modo, esas intervenciones no encarecen la carga tributaria del inmueble.

Además, la norma prohíbe que los tasadores consideren el precio pagado por el Estado o el gobierno federal por parcelas o servidumbres adquiridas para instalar esa infraestructura.

¿Quiénes acceden, en qué zonas rige y desde cuándo?

La exención rige desde el 1 de enero de 2026 y alcanza a propiedades ubicadas en condados de Texas que limitan con México, cuando las obras se realizan mediante un acuerdo válido o sobre tierras privadas con servidumbre registrada.

Zonas alcanzadas (condados fronterizos)

El Paso, Hudspeth, Jeff Davis, Presidio, Brewster y Terrell

Val Verde, Kinney, Maverick, Webb, Zapata, Starr, Hidalgo y Cameron

Según la Contraloría de Cuentas Públicas de Texas, hay obras alcanzadas en Cameron, Starr, Zapata, Webb, Maverick y Val Verde. El impacto fiscal local podría requerir ajustes, aunque el costo estatal para compensar a los distritos escolares no sería significativo.