La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la puesta en marcha de 20 nuevas escaleras mecánicas en cinco estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, pertenecientes a las líneas 7, 8 y 9. De esta manera, mejorarán la accesibilidad y facilitarán la movilidad de los usuarios. Los nuevos equipos ya se encuentran en funcionamiento en las estaciones Tacuba y Camarones, de la Línea 7; Bellas Artes, de la Línea 8; así como Pantitlán, Centro Médico y Patriotismo, correspondientes a la Línea 9. Conoce los detalles de esta mejora y sácale provecho a la hora de trasladarte dentro de la capital del país. Miles de pasajeros se verán beneficiados con esta iniciativa. La mandataria aseguró que su administración busca garantizar un Metro accesible, con condiciones adecuadas para que las personas con discapacidad o movilidad reducida puedan desplazarse de forma segura. “Queremos un Metro que ofrezca todas las facilidades necesarias para quienes enfrentan alguna limitación, un sistema de transporte seguro y con mecanismos de apoyo efectivos”, señaló Brugada. El gobierno capitalino se propuso renovar 120 escaleras eléctricas durante su gestión, lo que equivale a un promedio de 20 sustituciones por año. En esta línea, destacó que el 96% de las nuevas escaleras del Metro se encuentra en operación. Desde la estación Camarones, considerada la más profunda de toda la red con 42 metros, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, informó que la instalación de estos nuevos equipos beneficiará a 3.9 millones de usuarios mensuales, y detalló que el costo promedio por escalera es de 9 millones de pesos. Rubalcava informó que se reemplazaron ocho escaleras en Camarones, cuatro en Tacuba, dos en Pantitlán y dos en Patriotismo. Además, indicó que cuatro equipos adicionales se encuentran en fase de pruebas y entrarán en operación este fin de semana: dos en Bellas Artes, de la Línea 8, y dos en Centro Médico. Finalmente, el titular del Metro destacó que se firmó un contrato multianual de mantenimiento por 830 millones de pesos, equivalente a 276 millones de pesos anuales, con el fin de garantizar el funcionamiento continuo y adecuado de las escaleras mecánicas en la red.