El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 33 avanzará sobre el noreste y el oriente del país, provocando chubascos y lluvias intensas en esas zonas, así como en regiones del centro, sur y sureste de México. Además, se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las zonas más altas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote. No obstante, a pesar del impacto de este nuevo sistema frontal, en siete entidades se prevén temperaturas de hasta 40 grados centígrados. Se registrarán entre 35 y 40 grados centígrados en Sinaloa, Michoacán, Guerrero, el sur de Morelos, el suroeste de Puebla, Oaxaca y la costa de Chiapas. Conoce los detalles del reporte oficial del SMN y evita inconvenientes con tu salud. Las autoridades meteorológicas indican que es necesario tomar más agua a lo largo del día, sin esperar a sentir sed, para asegurar una correcta hidratación. Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor intensidad (de 10 a 16). Y también prestar especial atención a los siguientes grupos: Es recomendable limitar el consumo de bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar, así como evitar comidas pesadas. Sumá a tu alimentación frutas y verduras, disminuí la actividad física y optá por ropa liviana, suelta y de colores claros, además de sombrero y anteojos de sol. Siempre que sea posible, permanecé en lugares ventilados o con aire acondicionado. Según el SMN, el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional registrarán un nuevo descenso en las temperaturas debido a la masa de aire polar que impulsa al frente frío 33, en interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical. Estas condiciones también generarán un evento de “Norte” de intensidad muy fuerte, con rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la noche hacia el golfo de Tehuantepec. Por otro lado, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera al oeste de Baja California, junto con la corriente en chorro subtropical, provocará vientos fuertes con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California, Sonora y Chihuahua. Finalmente, un canal de baja presión sobre el occidente y el ingreso de humedad del océano Pacífico favorecerán la presencia de lluvias y chubascos, con posibilidad de descargas eléctricas en esa región.