Oficial | El Gobierno impulsa la mayor renovación de la línea de trenes más usada: vagones de dos pisos y cuatro túneles

El Gobierno de España avanza de forma decidida en la modernización de la línea C-5 de Cercanías Madrid, la más utilizada del país: tanto sus túneles como los trenes de dos pisos serán un punto clave en la renovación.

Con una inversión global que supera los 1350 millones de euros, se busca aumentar significativamente la capacidad, seguridad y calidad del servicio para los millones de usuarios que la utilizan diariamente en el sur de la capital.

Oficial | El Gobierno impulsa la mayor renovación de la línea de trenes más usada: vagones de dos pisos y cuatro túneles

Renovación de la línea C-5: se renovará la seguridad de cuatro túneles estratégicos

El pasado 26 de mayo de 2026, el Ejecutivo autorizó 155 millones de euros en dos contratos fundamentales para la C-5. Aproximadamente 85 millones se destinarán a la mejora de la seguridad en cuatro túneles estratégicos: Atocha-Las Águilas (de 9,8 km, uno de los más largos), Méndez Álvaro, Doce de Octubre y Puente Alcocer.

Estas actuaciones incluyen salidas de emergencia, zonas seguras, iluminación LED de evacuación, sistemas anti-incendios, ventilación mejorada, CCTV, hidrantes y detección de intrusiones . Las obras se realizarán compatibilizándolas con el servicio habitual para minimizar afectaciones a los viajeros.

Renovarán la señalización de la línea de trenes

Se invertirán 70,2 millones de euros en la renovación completa de la señalización en el tramo Atocha-Humanes (25,2 km y 12 estaciones). Esta modernización tecnológica es esencial para mejorar la fiabilidad, la capacidad y la seguridad de una línea que registra más de 72 millones de viajeros al año.

Estas actuaciones forman parte del Plan integral de renovación de la C-5, que contempla alrededor de 650 millones de euros en infraestructuras (a cargo de Adif) y 700 millones en material rodante y talleres (Renfe). El objetivo es aumentar la capacidad de la línea en un 60%, mejorar la accesibilidad al 100% y adaptar la operativa a las necesidades reales del sur de Madrid.

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Llegan los trenes de dos pisos a Madrid

En paralelo, Renfe avanza en la incorporación de 79 nuevos trenes Stadler T100 y T200, con una inversión de 1306 millones de euros. Estos vehículos representan la primera gran renovación de flota de Cercanías en casi 20 años.

Los trenes combinan coches de un piso y dos pisos, adaptándose a la demanda variable. Los modelos T200, de aproximadamente 200 metros de longitud, ofrecerán hasta 1884 plazas, mientras que los T100 alcanzarán las 912 plazas . Esto supone un aumento de capacidad de hasta +20% respecto a la flota actual.

¿Cómo serán estos nuevos trenes con vagones de dos pisos?

Los primeros cinco trenes (tres T100 y dos T200) entrarán en servicio a finales de verano de 2026, tras pruebas de homologación, simulaciones comerciales y formación de maquinistas.

Durante 2026 se incorporarán progresivamente 17 unidades. Estos trenes circularán en todas las líneas de Cercanías Madrid, excepto la C9, beneficiando directamente a más de 730.000 viajeros diarios del núcleo madrileño. Entre las características más destacadas, figuran: