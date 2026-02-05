El Gobierno Federal destinará 1,500 millones de pesos a la Ciudad de México (CDMX) para financiar obras relacionadas con el Mundial 2026, recursos que se enfocarán principalmente en el mantenimiento de la Línea 2 del Metro. Por este motivo, el servicio que corre de Tasqueña a Cuatro Camino quedará temporalmente suspendido hasta nuevo aviso. Así lo dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante una conferencia de prensa, donde explicó que una parte importante de la inversión se utilizará para trabajos preventivos que eviten inundaciones en esta línea. Además, se instalarán cámaras de videovigilancia y sistemas de información en estaciones clave. Brugada destacó además que este año comenzarán las obras en la Línea 3 y que, con respaldo del Gobierno Federal, también se dará mantenimiento a la Línea A y, posteriormente, a la Línea B, con lo que se avanza en el compromiso de renovar el transporte público. Como parte del proyecto, 15 estaciones, ubicadas entre Revolución y Tasqueña, serán rehabilitadas. La mandataria aseguró que los trabajos en el transporte se realizarán procurando generar las menores molestias posibles a los usuarios. Por su parte, el director del Metro, Adrián Rubalcava, precisó que 1,000 millones de pesos se destinarán exclusivamente a la rehabilitación de la Línea 2. Los 500 millones de pesos restantes, añadió Brugada, se aplicarán en mejoras para el resto de la red del Metro. Los trabajos arrancarán el lunes 9 de febrero y, debido a las obras, el servicio concluirá a las 22 de lunes a viernes, a las 20 los sábados, mientras que los domingos permanecerán cerradas las estaciones Viaducto, San Antonio y Chabacano. El acceso al Metro CDMX, cuyo costo es de 5 pesos por trayecto, se paga principalmente con la Tarjeta de Movilidad Integrada (TMI), que puede recargarse en taquillas y máquinas automáticas dentro de las estaciones. Además, actualmente se permite el ingreso directo en los torniquetes mediante tarjetas bancarias sin contacto (Visa, Mastercard y American Express) o a través de dispositivos móviles con tecnología NFC, opción ya habilitada en la mayoría de las líneas.