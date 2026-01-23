Avanzamos en la renovación del Metro CDMX y en mejorar la accesibilidad en todas sus instalaciones.

El Gobierno de la Ciudad de México anunció un avance clave en la modernización del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con la entrega de nuevas escaleras eléctricas como parte de una estrategia integral para mejorar la accesibilidad, la seguridad y la movilidad diaria de millones de personas usuarias.

Desde la estación Camarones del Metro, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que estas acciones forman parte de una visión de largo plazo para transformar el transporte público en la capital.

Nuevas escaleras eléctricas en la estación Camarones del Metro. Gobierno de CDMX

“Avanzamos en la renovación del Metro CDMX y en mejorar la accesibilidad en todas sus instalaciones; hoy entregamos nuevas escaleras eléctricas en la estación Camarones para el bienestar y la seguridad de las y los usuarios”, afirmó Clara Brugada, al subrayar que el Metro es una pieza central en la política de justicia social de su administración y en la garantía del derecho a la movilidad.

Renovación con enfoque social y accesible

La mandataria capitalina enfatizó que el Metro de la Ciudad de México cuenta con el programa de subsidio al transporte más grande de la ciudad, lo que permite mantener tarifas accesibles para la población.

“El subsidio al transporte del Metro es el programa social más grande de la ciudad, una política con visión de justicia social que garantiza movilidad digna y accesible para millones de personas en la Capital De La Transformación”, señaló Brugada Molina.

Nuevas escaleras eléctricas en el Metro CDMX Gobierno de CDMX

El anunció de Metro ante la inauguración de las nuevas escaleras eléctricas

Por su parte, el Sistema de Transporte Colectivo detalló que la entrega se realizó con la participación del director general del Metro, Adrián Rubalcava, y del secretario de Movilidad, Héctor Ulises García.

Jefa de Gobierno de CDMX Gobierno de CDMX

En un comunicado, el organismo precisó que “la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, en compañía del director general del Metro, Adrián Rubalcava, y del secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, entregó 20 nuevas escaleras eléctricas que fortalecen la accesibilidad y la movilidad diaria de millones de personas usuarias en la Red”. La jefa de Gobierno agregó: “Estamos estrenando escaleras eléctricas en el Metro… Así seguimos trabajando para servirte”.