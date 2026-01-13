El Metro de la Ciudad de México inició 2026 con un endurecimiento en sus reglas de convivencia dentro de las estaciones y vagones, al lanzar tres campañas de educación cívica que modifican la manera en que las personas usuarias se desplazan por sus pasillos y trenes.

Las nuevas disposiciones del Metro apuntan a reducir riesgos y mejorar la movilidad, al prohibir prácticas comunes como correr en instalaciones, sentarse en el piso o llevar la mochila de forma inadecuada, conductas que, según el organismo, ponen en peligro a los pasajeros.

“Por seguridad de las personas usuarias, recomendamos evitar correr en pasillos, andenes y escaleras... Por un Metro más seguro y eficiente, camina con cuidado y evita correr en las instalaciones”, indicó Metro.

Adiós a estas prácticas en el Metro. Metro CDMX

Cómo llevar la mochila dentro del Metro

Una de las principales recomendaciones del Sistema de Transporte Colectivo está relacionada con el uso de mochilas dentro de los vagones, ya que su mala colocación puede obstaculizar el paso y provocar accidentes durante los trayectos más concurridos.

“Para tu comodidad y mejor movilidad dentro del vagón, te sugerimos portar tu mochila al frente, al ingresar al tren”, señaló el Metro en uno de sus anuncios oficiales difundidos en estaciones y redes sociales.

La medida también busca reforzar la seguridad personal y evitar robos o extravíos. “Por un metro más seguro y eficiente, cuida tus pertenencias y coloca tu mochila en el pecho: no las dejes en el piso de estaciones y trenes”, enfatizó el organismo capitalino.

Evitar sentarse en el piso y correr en pasillos

Otra de las reglas que el Metro busca erradicar es sentarse en el piso de los vagones o estaciones, una práctica frecuente en horas pico que representa un riesgo para quienes transitan por los pasillos.

“Durante tu trayecto, evita sentarte en el piso, los pasillos del tren son lugares de paso frecuente. La seguridad la hacemos todos”, advirtió el STC, al subrayar que esta conducta puede generar caídas y accidentes.

Las autoridades de este medio de transporte público hicieron un llamado a no correr dentro de las instalaciones y puntualizaron, al remarcar que estas acciones serán clave para transformar la experiencia del transporte público en la capital.